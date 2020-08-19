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"Власть, даваемая Богом, не абсолютна": протестанты Беларуси требуют прекратить насилие

20.08.2020 07:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С открытым обращением к народу Беларуси обратились представители евангельских протестантских церквей. В нем они напомнили власти о христианских ценностях и выдвинули требования о прекращении насилия и пересчете голосов на президентских выборах.

"Мы обращаемся ко всем гражданам, и в первую очередь к тем, которые в данный момент наделены особенной властью – будь то управлять государством, создавать законы, охранять их или судить людей в соответствии с ними. Власть, даваемая Богом, не абсолютна – она ограниченна и должна служить конкретным задачам утверждения справедливости (3 Царств 10:91). Нарушение установленных Богом принципов, или злоупотребление властью вредит всем, и ввергает общество в беззаконие, насилие и хаос", - отметили авторы письма.

Священнослужители евангельских протестантских церквей выразили уверенность, что основной причиной возникновения напряженности в белорусском обществе стал кризис доверия власти, который позже усугубился противозаконными действиями и необъяснимой жестокостью силовых структур в отношении многих граждан страны.

"Мы призываем людей, наделенных властью, сделать все возможное, чтобы остановить насилие в отношении мирных граждан, а также пытки задержанных, арестованных и несправедливо осужденных", - говорится в письме.

Авторы обращения отмечают: "То чрезвычайно жестокое и бесчеловечное обращение и пытки над беззащитными и невиновными людьми, о котором есть множество свидетельств, не может быть оправдано ничем и никогда по отношению даже к опаснейшим преступникам, чья вина установлена судом". "В отношении невиновных и беззащитных людей это становится вопиющим преступлением и против законов государства и Божьих установлений", - подчеркнули они.

Кроме того, протестанты потребовали освободить несправедливо задержанных, арестованных и осужденных, доказать честность официальных выборов президента Беларуси и восстановить торжество правосудия.

"Только на принципах законности, правосудия и равенства людей перед законом мы сможем построить в нашей стране общество, в котором смогут мирно сосуществовать, развиваться и трудиться люди разных взглядов и убеждений, общество, в котором будут защищены права и свободы граждан", - отмечают представители протестантской церкви.

Также они обратились к обычным белорусам с призывом высказывать свою гражданскую позицию, реализуя свои конституционные права в рамках закона, особенно подчеркивая мирный и ненасильственный характер акций, с уважением относиться к части общества, которая придерживается других взглядов, а также стремиться своими действиями и словами способствовать примирению общества, а не усилению враждебности.
 
 
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С открытым обращением к народу Беларуси обратились представители евангельских протестантских церквей. В нем они напомнили власти о христианских ценностях и...
 
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