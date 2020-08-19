«Понятия не имею, где эти люди находятся». Зачем в Беларуси два национальных стачкома

17 августа представитель Гомельского профсоюза РЭП Андрей Стрижак тоже объявил о формировании Национального забастовочного комитета.

Работяги запутались: кто есть кто?

Белорусский Конгресс демократических профсоюзов взял на себя координацию работы для создания общенационального стачечного комитета, предоставляя свои офисы, контакты, опыт и знания. Заявление подписали председатель Ассоциации «Белорусский конгресс демократических профсоюзов» А. Ярошук, председатель Белорусского независимого профсоюза М. Позняков, лидер профсоюза Работников радиоэлектронной промышленности Г. Федынич, председатель Свободного профсоюза металлистов А. Бухвостов, председатель Свободного профсоюза Белорусского Н. Шарах.

Сам А.Стрижак и назвал состав оргкомитета: Стрижак, Пальчис, Лихачевский, Подгорный-Астерман. Что происходит? Создаются две структуры практически с идентичным названием. Вот только помощь, которую стороны готовы оказать бастующим, отличается как небо и земля. Рабочие запутались. Фактически созданы две параллельные структуры практически с одинаковым названием, которые только вносят путаницу в протестное движение.





«Белорусский партизан» задал несколько вопросов председателю БКДП Александру Ярошуку.





- Что общего между Национальным стачкомом, который создают независимые профсоюзы БКДП, и Национальный забастовочный комитет, провозглашенный Андреем Стрижаком, Эдуардом Пальчисом и еще двумя физическими лицами?





- Не могу ответить на этот вопрос. Инициатива возникла отдельна, и она никакне связана с тем, что мы делаем. У людей вообще отсутствуют знания, каким образом входить в забастовку. Каким образом создавать стачкомы и как создавать Национальный стачком. Мы объявили всем, сделали это открыто и гласно: мы помним события 91-го года, и мы можем помочь рабочим с вхождением в забастовку, с созданием стачкомов на предприятиях, с созданием Национального стачечного комитета. По поводу другой инициативы ничего не могу сказать, никаких контактов мы не имеем. Можно допустить, что процесс шел параллельно с нашим. Но я даже не знаю, где эти люди находятся. Единственное, что я знаю точно: они не преследуют цель. Которую профессионально реализуем мы – помогать входить в забастовки и создавать в стачкомы. Вероятно, такой цели они не ставят, потому что у них такого опыта нет.









- Александр Ильич, существование двух параллельных структур почти с одинаковым названием вносит сумятицу в протестное движение.





- Я считаю, что исключительно важно сейчас создать единый центр, который бы управлял этим процессом, и прежде всего с организационной точки зрения. Понятное дело. Что кроме общих призывов в телеграмм-каналах, людям нужно рассказать, как правильно и грамотно организовать протест. Совершенно очевидно, что этот процесс нужно консолидировать и создать единый центр. Рано или поздно эти процессы будут консолидированы в одном центре.



