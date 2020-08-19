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Ирада Зейналова в Беларуси: я побывала на одном митинге, на другом. Мне кажется, главное – чтобы люди договорились
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дождь – не помеха. 19 августа на митинги в поддержку мира и безопасности по всей стране вышли сотни тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти минуты люди продолжают выражать свою поддержку государству, друг другу и стабильности в стране. Кадры, которые говорят сами за себя.
Митинг в поддержку мира в нашей стране в эти минуты продолжается и в Минске. Несмотря на непогоду на него пришло много людей.
Ирада Зейналова, российская журналистка, телеведущая:
Нам главное, чтобы вы оставались нашими братьями, друзьями. Мы очень хотим, чтобы мы продолжали жить мирно. Потому что, вот честно – отрешимся от имен, вообще никаких имен не будем произносить – главное, чтобы русские и белорусы не поссорились никогда и никто не смог этого сделать.
– Нас уже даже не 80, нас уже больше 80. Нас уже 90 точно – вот что я думаю.
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Ирада Зейналова в Беларуси: я побывала на одном митинге, на другом. Мне кажется, главное – чтобы люди договорились
Новости Беларуси. Дождь – не помеха. 19 августа на митинги в поддержку мира и безопасности по всей стране вышли сотни тысяч белорусов, сообщили в программе Новости...
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