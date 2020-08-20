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Белорусы проводят митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия всей страны

20.08.2020 08:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь – это мы! В разных городах страны люди продолжают выходить на улицы, чтобы выразить солидарность с родной страной. Минск, Бобруйск, Борисов, Логойск, Белыничи – все, кто вышел на улицу накануне, выступали за мир, безопасность и спокойствие.

В Борисове люди собрались на главной площади. Пасмурная погода не помешала. Тысячи людей под дождём скандировали «За Беларусь». Среди собравшихся было много молодёжи.  

В Бобруйске на здании горисполкома развернули огромный государственный флаг. Сразу после работы вместо того, чтобы разойтись по домам, люди направились к центру города целыми коллективами. Выступали против призывов к забастовкам и за мир.

Минчане с самого утра создавали настроение в столице государственной символикой. Люди выражают свою позицию и поддержку действующей власти. А к вечеру митинг собрался в заводском районе и когда начался сильный дождь, людей стало только больше.

Люди хотят быть уверенными в своём будущем и будущем своей страны, а потому количество тех, кто имеет активную гражданскую позицию, увеличивается. Сегодня митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия продолжатся. Общий лозунг «Не дадим развалить страну».

Все они начнутся вечером, после рабочих смен. В Пинске людей ждут в 17:30, а в Витебске в 6 часов вечера. В Гомельской области встречи пройдут в восьми городах: это Буда-Кошелёво, Жлобин, Калинковичи, Лоев, Наровля, Речица, Светлогорск и Чечерск. А столичный регион приглашает сторонников сразу в 14 городов. От небольших (Березино и Воложина) до относительно крупных – Молодечно и Слуцка. Напомню, встречи проходят в поддержку мира, безопасности и спокойствия всей Беларуси.

 

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Беларусь – это мы! В разных городах страны люди продолжают выходить на улицы, чтобы выразить солидарность с родной страной. Минск, Бобруйск, Борисов, Логойск,...
 
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