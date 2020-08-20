Вандалы прошлись по дому Павла Латушко

Источник материала: Onliner

На белорусском политическом небосклоне зажглась звезда Павла Латушко: директор Купаловского театра (уже уволенный), бывший посол в иностранных государствах и министр культуры вошел в президиум Координационного совета и начал активно высказывать свою гражданскую позицию.





Сегодня ночью дом Павла Латушко, расположенный в пригороде Минска, подвергся нападению вандалов. На въездных воротах неизвестные нарисовали бело-красно-белые флаги. Досталось и фасаду здания. По всей видимости, в стену гаража швырнули пакет, наполненный краской: видны потеки на фасаде, брызги на плитке.













Визуально больше ничего не пострадало: коттедж оснащен сигнализацией, поблизости людей нет. Ранее Павел Латушко сообщал, что не живет в своем доме.







