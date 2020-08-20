ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вандалы прошлись по дому Павла Латушко

20.08.2020 10:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

На белорусском политическом небосклоне зажглась звезда Павла Латушко: директор Купаловского театра (уже уволенный), бывший посол в иностранных государствах и министр культуры вошел в президиум Координационного совета и начал активно высказывать свою гражданскую позицию.

Вандалы прошлись по дому Павла Латушко

Сегодня ночью дом Павла Латушко, расположенный в пригороде Минска, подвергся нападению вандалов. На въездных воротах неизвестные нарисовали бело-красно-белые флаги. Досталось и фасаду здания. По всей видимости, в стену гаража швырнули пакет, наполненный краской: видны потеки на фасаде, брызги на плитке.

Вандалы прошлись по дому Павла Латушко
Вандалы прошлись по дому Павла Латушко
Вандалы прошлись по дому Павла Латушко

Визуально больше ничего не пострадало: коттедж оснащен сигнализацией, поблизости людей нет. Ранее Павел Латушко сообщал, что не живет в своем доме.

Вандалы прошлись по дому Павла Латушко
Вандалы прошлись по дому Павла Латушко

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На белорусском политическом небосклоне зажглась звезда Павла Латушко: директор Купаловского театра (уже уволенный), бывший посол в иностранных государствах и...
 
Новости дня
Новости разные
 
На аукционах продают сотни «айфонов» с установленной Fortnite за сотни и тысячи долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика