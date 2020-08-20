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Вандалы прошлись по дому Павла Латушко
Источник материала: Onliner
На белорусском политическом небосклоне зажглась звезда Павла Латушко: директор Купаловского театра (уже уволенный), бывший посол в иностранных государствах и министр культуры вошел в президиум Координационного совета и начал активно высказывать свою гражданскую позицию.
Сегодня ночью дом Павла Латушко, расположенный в пригороде Минска, подвергся нападению вандалов. На въездных воротах неизвестные нарисовали бело-красно-белые флаги. Досталось и фасаду здания. По всей видимости, в стену гаража швырнули пакет, наполненный краской: видны потеки на фасаде, брызги на плитке.
Визуально больше ничего не пострадало: коттедж оснащен сигнализацией, поблизости людей нет. Ранее Павел Латушко сообщал, что не живет в своем доме.
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На белорусском политическом небосклоне зажглась звезда Павла Латушко: директор Купаловского театра (уже уволенный), бывший посол в иностранных государствах и...
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