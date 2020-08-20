ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко уволил ректора Академии управления при президенте

20.08.2020 11:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко уволил ректора Академии управления при президенте Республики Беларусь Геннадия Пальчика, соответствующий указ №317 от 19 августа текущего года официально опубликован в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

"В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь постановляю освободить Пальчика Геннадия Владимировича от должности ректора Академии управления при президенте Республики Беларусь", - говорится в документе.

Там также указано, что в ближайшее время исполнять обязанности ректора будет проректор учебного заведения по учебной работе Александр Лаптенок.

О причинах увольнения Геннадия Пальчика не сообщается. На сайте Академии управления при президенте он все еще значится в должности ректора.

Пальчик в данный момент остается главным редактором научного журнала "Педагогическая наука и образование" и научно-практического журнала "Проблемы управления". Он также известен как автор более 160 научных работ, двух монографий и как соавтор учебных пособий. 

За вклад в развитие системы образования бывший ректор Академии управления награжден Орденом "Содружество" Межпарламентской Ассамблеи государств–участников СНГ, медалью "За трудовые заслуги", нагрудным знаком "Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь", почетными грамотами Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Парламента Беларуси, Национальной академии наук, Министерства образования Беларуси и Государственного комитета по науке и технологиям. 

Пальчик был назначен на должность ректора в 2018 году - тогда новому главе учебного заведения Лукашенко поручил перевернуть всю систему образования.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко уволил ректора Академии управления при президенте Республики Беларусь Геннадия Пальчика, соответствующий указ №317 от 19 августа текущего года...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вандалы прошлись по дому Павла Латушко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика