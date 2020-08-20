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Алексей Навальный впал в кому

20.08.2020 10:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Российский оппозиионный политик Алексей Навальный находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Помещенный в токсикореанимацию омской больницы оппозиционер Алексей Навальный находится в коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в своем Twitter.

«Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет», — написала она.

Информацию о коме подтвердила и лечащий врач Навального Анастасия Васильева из «Альянса врачей», сообщает РБК.

«Я сейчас лечу в Омск, предварительных заключений делать никаких не могу. Сейчас он в коме на ИВЛ. Поговорить с врачом мне не дают, но у Алексея никогда не было ни на что аллергии. Но если есть зрачковая реакция, то это уже хорошо, обычно при отравлении бутиратом есть мидриаз (расширение зрачков). Я пытаюсь через Киру узнавать по крупицам подробности, но очевидно на основании нее выводов делать нельзя», — сказала Васильева.

В Минздраве Омской области рассказали, что врачи оценивают состояние Навального как тяжелое.

Навальному стало плохо в самолете вскоре после вылета из аэропорта Томска. Борт срочно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали в бессознательном состоянии. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила, что это было отравление. «Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — написала она.

 
 
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Российский оппозиионный политик Алексей Навальный находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
 
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