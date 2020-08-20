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На аукционах продают сотни «айфонов» с установленной Fortnite за сотни и тысячи долларов

20.08.2020 10:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Apple убрала из магазина приложений мобильную игру Fortnite от разработчиков из Epic Games. Две компании ссорятся из-за комиссии, которую берет Apple по транзакциям. Тем не менее у тех, у кого Fortnite был установлен, доступ к игре сохранился. Некоторые из этих счастливчиков пробуют продать свой iPhone с игрой через интернет-аукционы.

Как пишет AppleInsider, на eBay можно отыскать сотни таких лотов с неадекватно высокими ценами на них. Например, самое-самое предложение — это iPhone X с предустановленной игрой, который обойдется в $10 000. Другие позиции колеблются в цене от нескольких сотен до пары тысяч долларов.

На аукционах продают сотни «айфонов» с установленной Fortnite за сотни и тысячи долларов

Epic Games выступила против комиссии в 15—30%, которую получают Google Play Store и App Store c каждой внутриигровой покупки. И подала в суд на два самых мощных платформодержателя, обвинив их в антиконкурентной практике.

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Apple убрала из магазина приложений мобильную игру Fortnite от разработчиков из Epic Games. Две компании ссорятся из-за комиссии, которую берет Apple по транзакциям. Тем не менее...
 
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