На аукционах продают сотни «айфонов» с установленной Fortnite за сотни и тысячи долларов

Источник материала: Onliner

Apple убрала из магазина приложений мобильную игру Fortnite от разработчиков из Epic Games. Две компании ссорятся из-за комиссии, которую берет Apple по транзакциям. Тем не менее у тех, у кого Fortnite был установлен, доступ к игре сохранился. Некоторые из этих счастливчиков пробуют продать свой iPhone с игрой через интернет-аукционы.

Как пишет AppleInsider, на eBay можно отыскать сотни таких лотов с неадекватно высокими ценами на них. Например, самое-самое предложение — это iPhone X с предустановленной игрой, который обойдется в $10 000. Другие позиции колеблются в цене от нескольких сотен до пары тысяч долларов.





Epic Games выступила против комиссии в 15—30%, которую получают Google Play Store и App Store c каждой внутриигровой покупки. И подала в суд на два самых мощных платформодержателя, обвинив их в антиконкурентной практике.