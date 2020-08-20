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О чем Головченко и Мишустин говорили по телефону?

20.08.2020 11:51 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь и Россия будут продолжать торгово-экономическое сотрудничество и снимать ограничения на белорусско-российской границе.

Об этом сообщает пресс-служба российского правительства 19 августа.

Белорусский премьер сообщил российскому о том, как развиваются события в Беларуси и какие меры принимаются для предотвращения попыток дестабилизации ситуации. По словам Головченко, все сферы экономики, промышленный комплекс работают в штатном режиме.

Как сообщает российская пресс-служба, премьеры «обсудили конкретные задачи, связанные с наращиванием российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углублением кооперации в энергетике, промышленности и других областях».

Головченко и Мишустин обсудили актуальные вопросы по укреплению торгово-экономических отношений Беларуси и РФ и приняли необходимые решения.

Премьеры договорились о совместной работе сторон по снятию ограничений передвижения через белорусско-российскую границу.

«В завершение разговора стороны подчеркнули нацеленность на оперативное решение всех вопросов в рамках Союзного государства. По итогам даны конкретные поручения ведомствам двух стран по реализации достигнутых договоренностей», - резюмировали в пресс-службе.

Как сообщает российская пресс-служба, премьеры «обсудили конкретные задачи, связанные с наращиванием российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углублением кооперации в энергетике, промышленности и других областях».

 
 
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Беларусь и Россия будут продолжать торгово-экономическое сотрудничество и снимать ограничения на белорусско-российской границе.
 
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