ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидеры оппозиции пояснили, готовы ли они к контактам с Россией

20.08.2020 12:05 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: 4esnok.by

В Координационном совете заявили, что Россия должна остаться стратегическим партнером Беларуси.

Созданный оппозицией Координационный совет готов контактировать с Россией. Об этом заявил член президиума совета Павел Латушко.  "Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме (видение ситуации)", - цитирует Латушко РИА Новости.

В Координационном совете подтвердили, что Россия является стратегическим партнером Беларуси.

Напомним, ранее Александр Лукашенко обнародовал некую программу оппозиции, которая якобы предполагала выход Беларуси из Союза с Россией и из ОДКБ, а также постепенный запрет русского языка на территории Беларуси. Представители Координационного совета опровергли причастность к данному документу.

 Созданный оппозицией Координационный совет готов контактировать с Россией. Об этом заявил член президиума совета Павел Латушко.  "Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме (видение ситуации)", - цитирует Латушко РИА Новости.

В Координационном совете подтвердили, что Россия является стратегическим партнером Беларуси.

Напомним, ранее Александр Лукашенко обнародовал некую программу оппозиции, которая якобы предполагала выход Беларуси из Союза с Россией и из ОДКБ, а также постепенный запрет русского языка на территории Беларуси и другие меры, направленные на разрыв политических и экономических связей между странами. Представители Координационного совета опровергли причастность к данному документу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Координационном совете заявили, что Россия должна остаться стратегическим партнером Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Появились первые независимые подсчёты результатов выборов – и они не похожи на данные ЦИК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика