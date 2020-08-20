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Лидеры оппозиции пояснили, готовы ли они к контактам с Россией
20.08.2020 12:05 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: 4esnok.by
В Координационном совете заявили, что Россия должна остаться стратегическим партнером Беларуси.
Созданный оппозицией Координационный совет готов контактировать с Россией. Об этом заявил член президиума совета Павел Латушко. "Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме (видение ситуации)", - цитирует Латушко РИА Новости.
В Координационном совете подтвердили, что Россия является стратегическим партнером Беларуси.
Напомним, ранее Александр Лукашенко обнародовал некую программу оппозиции, которая якобы предполагала выход Беларуси из Союза с Россией и из ОДКБ, а также постепенный запрет русского языка на территории Беларуси. Представители Координационного совета опровергли причастность к данному документу.
Созданный оппозицией Координационный совет готов контактировать с Россией. Об этом заявил член президиума совета Павел Латушко. "Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме (видение ситуации)", - цитирует Латушко
В Координационном совете подтвердили, что Россия является стратегическим партнером Беларуси.
Напомним, ранее Александр Лукашенко обнародовал некую программу оппозиции, которая якобы предполагала выход Беларуси из Союза с Россией и из ОДКБ, а также постепенный запрет русского языка на территории Беларуси и другие меры, направленные на разрыв политических и экономических связей между странами. Представители Координационного совета опровергли причастность к данному документу.
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В Координационном совете заявили, что Россия должна остаться стратегическим партнером Беларуси.
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