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Один из самых известных британских писателей поддержал белорусов. Сервис Cameo тут ни при чем
Источник материала: Tut.by
Британский писатель и актер Стивен Фрай высказался в поддержку мирного протеста в Беларуси, а также сотрудников Купаловского театра и Белорусского свободного театра. Видеообращение к белорусам он
В своем обращении писатель поддержал мирных протестующих и призвал власти Великобритании ввести санкции против тех, кто в ответе за насилие, давление и фальсификации. Фрай выразил симпатию к бело-красно-белому флагу, назвав белый и красный цветами сострадания и мужества.
К слову, этим постом Стивен прервал свои «каникулы» в Twitter — это первый твит актера с 26 июня.
Напомним, что некоторые звезды, например, Элайджа Вуд, записывали обращение к белорусам с помощью сервиса Cameo.com: на нем за определенную плату можно попросить знаменитость, зарегистрированную там, зачитать определенный текст, поздравить кого-то или выступить с коротким обращением. Однако профиля Стивена Фрая на этой площадке мы не нашли. Вероятно, он снял видео для белорусов в рамках кампании Белорусского свободного театра
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Британский писатель и актер Стивен Фрай высказался в поддержку мирного протеста в Беларуси, а также сотрудников Купаловского театра и Белорусского свободного...
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