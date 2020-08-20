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Валерий и Вероника Цепкало встретились с министром иностранных дел Польши

20.08.2020 12:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Претендент на пост президента Валерий Цепкало и его жена Вероника Цепкало встретились в Варшаве с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, сообщает телеграм-канал белорусского политика.


Глава польской дипломатии отметил, что многотысячные протесты белорусов в Минске и других городах против фальсификации результатов выборов показывают, что белорусский народ полон решимости и желает добиться мирных перемен.

В ходе встречи в МИД Польши Цепкало отметил: «Для обычных людей очень важно понять, что они не останутся одни со своими проблемами».

Он и его жена выразили благодарность Польше за поддержку гражданского общества, независимых СМИ и, прежде всего, за готовность помочь репрессированным и пострадавшим во время недавних демонстраций в Беларуси.

В дополнение к существующей поддержке новый формат помощи будет изложен в плане солидарности с Беларусью, о котором недавно объявил премьер-министр Матеуш Моравецки.

Также на встрече обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой и юридической поддержки гражданского общества в Беларуси, в частности тех, кто был ранен во время протестов или бастует на предприятиях.

Сегодня состоится встреча Цепкало со спикером польского сената Томашем Гродзким, отмечает БелаПАН.

Валерий Цепкало выехал из Беларуси в конце июля с двумя детьми, поскольку ему поступила информация о готовящемся задержании. Цепкало вначале был в России, затем перебрался в Украину. В середине августа вслед за ним из Беларуси (вначале в Москву, а оттуда — в Киев) уехала его жена Вероника Цепкало, которая активно участвовала в избирательной кампании Светланы Тихановской.

 
Теги: Минск
 
 
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Претендент на пост президента Валерий Цепкало и его жена Вероника Цепкало встретились в Варшаве с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, сообщает...
 
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