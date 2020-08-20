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"Здесь воняет погромами и расправами" Макей испугался раскола в МИДе
Источник материала: Партизан
Глава МИД Беларуси Владимир Макей обратился к своим сотрудникам с призывом не вносить раскол среди работников ведомства. Владимир Макей признал, что в Беларуси проходят массовые протесты, но заявил, что «никогда нельзя слепо следовать за массами».
«Эти события не могут оставить никого из нас безучастными потому, что мы разделяем общечеловеческие, наши белорусские, ценности, выступаем за единство нации, не приемлем радикализм и неоправданное насилие. Все мы за то, что называется емким белорусским словом «людскасць», — рассказал Владимир Макей.
«Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней», — считает глава МИД.
«Мы проходим болезненный этап становления независимого государства, созревания гражданского общества. Всегда анализируйте ситуацию. Это сложно при таком информационном потоке, но вы это умеете.
В этот судьбоносный для нашей страны момент как никогда важно отстаивать внешнеполитические интересы Беларуси. Они неизменны, они были, есть и никуда не уйдут», — призвал дипломатов Владимир Макей.
«Поэтому не забывайте свое профессиональное призвание. Выражая свою гражданскую позицию, не пытайтесь вносить раскол в коллектив, итоги работы которого важны в первую очередь для страны и народа», — считает министр иностранных дел.
«Ну, а если в силу каких-то причин не можете найти в себе мотивацию – не вступайте в сделку с совестью, будьте честными и принципиальными до конца», — намекнул глава МИД.
В то же время, глава МИД утверждает, что работникам ведомства угрожают.
«Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладываются в моей голове с понятием «демократия».
За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами», — заявил Владимир Макей.
Полностью почитать обращение Макея можно
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Глава МИД Беларуси Владимир Макей обратился к своим сотрудникам с призывом не вносить раскол среди работников ведомства. Владимир Макей признал, что в Беларуси...
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