|
Уволен главный редактор газеты «Звязда»
20.08.2020 13:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: 4esnok.by
Его кресло занял бывший министр информации.
Павел Сухоруков, главный редактор газеты «Звязда» и Издательского дома «Звязда», уволен, сообщает
Сегодня, 20 августа, министр информации Игорь Луцкий представил Карлюкевича коллективу.
13 августа сотрудники газеты выступили с обращением, в котором призвали «уважать журналистов, работающих на месте событий и выполняющих свой профессиональный долг». Также журналисты призвали не применять силу «в отношении тех, кто выражает свое мнение, и не проявлять агрессию, неважно, на какой стороне вы находитесь».
Журналисты издания также заявили о своем желании честно освещать события в стране.
17 августа редакцию посетил министр информации Игорь Луцкий и руководитель Главного идеологического управления Администрации президента Ольга Шпилевская.
Как сообщили журналисты «Звязды», утром 18 августа двум заместителям главного редактора позвонила сотрудница Министерства информации Надежда Бельская и сообщила об увольнении главного редактора Павла Сухорукова.
Коллектив «Звязды» планировал начать забастовку, однако она не состоялась, так как в ее поддержку не было собрано 51% подписей от всех работников.
Александр Карлюкевич возглавлял «Звязду» в 2011—2017 годах, после чего в 2017—2020 годах являлся заместителем министра и министром информации. Павел Сухоруков сменил Карлюкевича в «Звяздзе» в 2017-м.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его кресло занял бывший министр информации.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)