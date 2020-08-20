Уволен главный редактор газеты «Звязда»

Источник материала: Ежедневник

фото: 4esnok.by

Его кресло занял бывший министр информации.

Павел Сухоруков, главный редактор газеты «Звязда» и Издательского дома «Звязда», уволен, сообщает Tut.by . На его место назначен Александр Карлюкевич, экс-министр информации.

Сегодня, 20 августа, министр информации Игорь Луцкий представил Карлюкевича коллективу.

13 августа сотрудники газеты выступили с обращением, в котором призвали «уважать журналистов, работающих на месте событий и выполняющих свой профессиональный долг». Также журналисты призвали не применять силу «в отношении тех, кто выражает свое мнение, и не проявлять агрессию, неважно, на какой стороне вы находитесь».

Журналисты издания также заявили о своем желании честно освещать события в стране.

17 августа редакцию посетил министр информации Игорь Луцкий и руководитель Главного идеологического управления Администрации президента Ольга Шпилевская.

Как сообщили журналисты «Звязды», утром 18 августа двум заместителям главного редактора позвонила сотрудница Министерства информации Надежда Бельская и сообщила об увольнении главного редактора Павла Сухорукова.

Коллектив «Звязды» планировал начать забастовку, однако она не состоялась, так как в ее поддержку не было собрано 51% подписей от всех работников.

Александр Карлюкевич возглавлял «Звязду» в 2011—2017 годах, после чего в 2017—2020 годах являлся заместителем министра и министром информации. Павел Сухоруков сменил Карлюкевича в «Звяздзе» в 2017-м.

