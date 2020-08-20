Первый в мире серийный смартфон с невидимой селфи-камерой показали на рендерах

Источник материала: Onliner

На днях компания ZTE анонсировала выпуск первого в мире 5G-смартфона с фронтальной камерой, «спрятанной» под дисплеем. В сети уже появились фото, размещенные в базе данных сертификационного ведомства Китая TENAA, а теперь опубликованы качественные рендеры ZTE Axon 20 5G — так называется новый мобильник.

На изображении он представлен с выключенным экраном, поэтому его основная «фишка» — скрытая селфи-камера — незаметна (правда, и со включенным ее также не будет видно). Рендер был предоставлен топ-менеджером ZTE, поэтому на картинке – настоящий смартфон, а не «фантазии на тему».





Стоит отметить, что технически ZTE Axon 20 5G не является «первым в мире» смартфоном с фронтальной камерой под экраном, так как прототипы ранее показывали и другие вендоры либо рассказывали о разработках в этом направлении. Однако как серийное устройство подобного плана Axon 20 5G может претендовать на звание «первого».





Пока неизвестно, поступит ли новинка в продажу за пределами Китая.