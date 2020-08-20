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Первый в мире серийный смартфон с невидимой селфи-камерой показали на рендерах
Источник материала: Onliner
На днях компания ZTE анонсировала выпуск первого в мире 5G-смартфона с фронтальной камерой, «спрятанной» под дисплеем. В сети уже появились фото, размещенные в базе данных сертификационного ведомства Китая TENAA, а теперь опубликованы качественные рендеры ZTE Axon 20 5G — так называется новый мобильник.
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Стоит отметить, что технически ZTE Axon 20 5G не является «первым в мире» смартфоном с фронтальной камерой под экраном, так как прототипы ранее показывали и другие вендоры либо рассказывали о разработках в этом направлении. Однако как серийное устройство подобного плана Axon 20 5G может претендовать на звание «первого».
Пока неизвестно, поступит ли новинка в продажу за пределами Китая.
Android, экран 6.49" IPS (720x1560), Mediatek MT6771 Helio P60, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 16 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.09" IPS (720x1520), Mediatek MT6762 Helio P22, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 16 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 5.45" IPS (720x1440), Spreadtrum SC9832E, ОЗУ 1 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 5 Мп, аккумулятор 2600 мАч, 2 SIM
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На днях компания ZTE анонсировала выпуск первого в мире 5G-смартфона с фронтальной камерой, «спрятанной» под дисплеем. В сети уже появились фото, размещенные в базе...
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