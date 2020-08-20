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Глава Белорусской федерации шахмат: «Тот факт, что выбор людей не был признан, стал для меня точкой невозврата»
Источник материала: Tut.by
Глава Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ Анастасия Сорокина выразила мнение о событиях в Беларуси. Ее слова
«Я не могу больше делать вид, что ничего не происходит. Я долгое время поддерживала власть, потому что видела, что многое сделано для развития спорта. Все было спокойно и тихо. Но тот факт, что выбор людей не был признан, стал для меня точкой невозврата», — сказала Сорокина.
Ранее Сорокина подписала
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Глава Белорусской федерации шахмат: «Тот факт, что выбор людей не был признан, стал для меня точкой невозврата»
«Раньше я всегда поддерживала власть».
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