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Глава Белорусской федерации шахмат: «Тот факт, что выбор людей не был признан, стал для меня точкой невозврата»

20.08.2020 14:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ Анастасия Сорокина выразила мнение о событиях в Беларуси. Ее слова передает tribuna.


«Я не могу больше делать вид, что ничего не происходит. Я долгое время поддерживала власть, потому что видела, что многое сделано для развития спорта. Все было спокойно и тихо. Но тот факт, что выбор людей не был признан, стал для меня точкой невозврата», — сказала Сорокина.

Ранее Сорокина подписала письмо спортивной общественности, которая выступила с требованием провести повторные выборы президента Беларуси и остановить насилие со стороны силовиков по отношению к жителям Беларуси.

 
 
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