Глава Белорусской федерации шахмат: «Тот факт, что выбор людей не был признан, стал для меня точкой невозврата»

Источник материала: Tut.by

Глава Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ Анастасия Сорокина выразила мнение о событиях в Беларуси. Ее слова передает tribuna.





«Я не могу больше делать вид, что ничего не происходит. Я долгое время поддерживала власть, потому что видела, что многое сделано для развития спорта. Все было спокойно и тихо. Но тот факт, что выбор людей не был признан, стал для меня точкой невозврата», — сказала Сорокина.