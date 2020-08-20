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«В трубку он просил кого-то представиться и говорил, что никуда не поедет». Один из активистов с «Беларуськалия» перестал выходить на связь

20.08.2020 14:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Такой информацией с Onliner поделились сотрудники «Беларуськалия». Его представители утверждают, что сегодня в 11 часов 17 минут Дмитрий Куделевич, являющийся членом стачкома предприятия, перестал выходить на связь. До этого он успел позвонить коллеге.

— Мне поступил звонок на телефон от Дмитрия. Я понял, что он ведет разговор не со мной, а с кем-то посторонним. Было понятно, что он находится в машине. Он говорил: «Что вы от меня хотите? Дайте проехать! Если вам что-то не нравится, вызывайте ГАИ». Потом он говорил: «Что вы хотите? Я с вами никуда не пойду! Покажите удостоверения». После этого связь прервалась, сейчас его телефон недоступен, — рассказал Сергей Шиц, коллега Дмитрия, которому он успел позвонить.

Как уточнил Onliner официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев, гражданин Дмитрий Куделевич в Солигорске не задерживался, в милицию не поступал.

Солигорчане также рассказали нам, что Дмитрий, возможно, находится в местном СК. Onliner уточняет эту информацию у официального представителя ведомства по Минской области. Как только мы получим официальный комментарий, сразу же опубликуем его на сайте.

 
 
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Такой информацией с Onliner поделились сотрудники «Беларуськалия». Его представители утверждают, что сегодня в 11 часов 17 минут Дмитрий Куделевич, являющийся членом...
 
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