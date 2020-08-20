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БХК обратился в СК с требованием немедленно расследовать массовые пытки людей
Источник материала: Партизан
Белорусский Хельсинкский комитет обратился в Следственный комитет по факту массовых пыток, жестокого обращения с людьми и насилия по политическим мотивам в Беларуси.
Правозащитники требуют их расследовать, а виновных привлечь к ответственности.
БХК обращает внимание СК на то, что у ведомства есть все данные для заведения уголовного дела.
В обращении содержится призыв создать "следственную группу с оперативным сопровождением во всех территориальных подразделениях Следственного комитета", немедленно изъять видеоматериалы в отделениях милиции и изоляторах, приказы подразделений силовиков, использовать меддокументы, допросить свидетелей, пострадавших и подозреваемых.
Также правозащитники требуют отстранить от своих должностей группу милицейских начальников, включая министра внутренних дел, обеспечить "максимальное информирование общественности о ходе расследования".
Видео пыток на территории Молодечненского РОВД
Тем временем в СК заявили, что проверяют информацию об изнасиловании женщин в местах временного содержания, ранее появившуюся в ряде СМИ. Однако несложно догадаться, чем закончится эта проверка с учетом того, что СК покрывало ранее и покрывает сейчас садистов в форме.
Об ярко свидетельствует и тот факт, что дело о массовых пытках до сих пор не заведено и этого вынуждены требовать правозащитники.
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Белорусский Хельсинкский комитет обратился в Следственный комитет по факту массовых пыток, жестокого обращения с людьми и насилия по политическим мотивам в...
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