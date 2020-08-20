ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БХК обратился в СК с требованием немедленно расследовать массовые пытки людей

20.08.2020 16:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский Хельсинкский комитет обратился в Следственный комитет по факту массовых пыток, жестокого обращения с людьми и насилия по политическим мотивам в Беларуси.

БХК обратился в СК с требованием немедленно расследовать массовые пытки людей
Правозащитники требуют их расследовать, а виновных привлечь к ответственности. 

БХК обращает внимание СК на то, что у ведомства есть все данные для заведения уголовного дела.

В обращении содержится призыв создать "следственную группу с оперативным сопровождением во всех территориальных подразделениях Следственного комитета", немедленно изъять видеоматериалы в отделениях милиции и изоляторах, приказы подразделений силовиков, использовать меддокументы, допросить свидетелей, пострадавших и подозреваемых. 

Также правозащитники требуют отстранить от своих должностей группу милицейских начальников, включая министра внутренних дел, обеспечить "максимальное информирование общественности о ходе расследования".

Видео пыток на территории Молодечненского РОВД



Тем временем в СК заявили, что проверяют информацию об изнасиловании женщин в местах временного содержания, ранее появившуюся в ряде СМИ. Однако несложно догадаться, чем закончится эта проверка с учетом того, что СК покрывало ранее и покрывает сейчас садистов в форме.

Об ярко свидетельствует и тот факт, что дело о массовых пытках до сих пор не заведено и этого вынуждены требовать правозащитники.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский Хельсинкский комитет обратился в Следственный комитет по факту массовых пыток, жестокого обращения с людьми и насилия по политическим мотивам в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Все боятся, что мы завод разнесём». Стачком «Гродно Азота» рассказал, как будут останавливать предприятие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика