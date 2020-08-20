БХК обратился в СК с требованием немедленно расследовать массовые пытки людей

Правозащитники требуют их расследовать, а виновных привлечь к ответственности.





БХК обращает внимание СК на то, что у ведомства есть все данные для заведения уголовного дела.





В обращении содержится призыв создать "следственную группу с оперативным сопровождением во всех территориальных подразделениях Следственного комитета", немедленно изъять видеоматериалы в отделениях милиции и изоляторах, приказы подразделений силовиков, использовать меддокументы, допросить свидетелей, пострадавших и подозреваемых.





Также правозащитники требуют отстранить от своих должностей группу милицейских начальников, включая министра внутренних дел, обеспечить "максимальное информирование общественности о ходе расследования".





Видео пыток на территории Молодечненского РОВД









Тем временем в СК заявили, что проверяют информацию об изнасиловании женщин в местах временного содержания, ранее появившуюся в ряде СМИ. Однако несложно догадаться, чем закончится эта проверка с учетом того, что СК покрывало ранее и покрывает сейчас садистов в форме.





Об ярко свидетельствует и тот факт, что дело о массовых пытках до сих пор не заведено и этого вынуждены требовать правозащитники.