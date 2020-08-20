Появился график отключения горячей воды на сентябрь. Ищем свой адрес

Если в этом сезоне вам еще не отключали горячую воду, то эта новость может подпортить настроение: сегодня был опубликован свежий график отключения горячей воды на сентябрь. Информацию агентству «Минск-Новости» предоставили в УП «Минсккоммунтеплосеть». Чтобы найти свой адрес, нажмите Ctrl+F, если у вас Windows, или Cmd+F, если у вас MacOS, а затем введите название улицы.
Во время испытаний возможны повреждения теплопровода. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить диспетчеру УП «Минсккоммунтеплосеть» по тел. 272-78-88 или в ближайшие КУП «ЖЭУ».
Учитывая, что теплоснабжающей организацией принимаются меры по сокращению сроков отключения горячего водоснабжения в период плановых работ по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020—2021 гг., время прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращено и в случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, не будет превышать 14 суток.
Дополнительную информацию о конкретных сроках включения горячего водоснабжения у потребителей после проведения профилактических ремонтных работ можно получить в соответствующих КУП «ЖЭУ», которые теплоснабжающая организация информирует о фактических изменениях сроков включения горячего водоснабжения.