Появился график отключения горячей воды на сентябрь. Ищем свой адрес

Источник материала: Onliner

Если в этом сезоне вам еще не отключали горячую воду, то эта новость может подпортить настроение: сегодня был опубликован свежий график отключения горячей воды на сентябрь. Информацию агентству «Минск-Новости» предоставили в УП «Минсккоммунтеплосеть». Чтобы найти свой адрес, нажмите Ctrl+F, если у вас Windows, или Cmd+F, если у вас MacOS, а затем введите название улицы.

С 1 сентября

1-й пер. Окрестина, 36, 36а, 38;

1-й Полиграфический пер., 4, 6, 6а;

ул. Беды, 23—26, 29, 31, 33;

Белинского, 23;

Бельского, 39, к., 1, 2, 3; 41; 60;

Богдановича, 134, 136, 138, 140, 142;

Ваупшасова, 15—17; 19; 26; 29; 31; 42; 42а, б; 44;

Волоха, 45, 47, 49, 51;

Восточная, 35, 37, 39, 41, 107, 107а;

Гало, 4, 6, 8, 76;

Геологическая, 99, 101, 103, 105, 107, 115, 117, 119, 119а, 121, 123, 125, 127, 129, 133;

Гурского, 21, к. 1, 2; 23; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 43а; 45;

К. Либкнехта, 112;

К. Чорного, 25;

Калинина, 15, 17а;

Карвата, 10а, б, в;

Каховская, 26;

Киреенко, 3, 5, 5б, 7;

Корш-Саблина, 2, 3, 5, 9, 11;

Кулибина, 9, 11;

Лермонтова, 43, 45, 49;

Логойский тр., 21, к. 6;

Московская, 9, 13;

Независимости пр., 91, 93;

Некрасова, 20; 22; 22, к. 1, 2; 24; 24а;

Одоевского, 52, 52а, 54;

Пономаренко, 58, 58а, 60, 62;

Прилукская, 48, 50;

Рабкоровская, 23;

Славинского, 6, 8, 8а;

Сморговский тракт, 1, 3, 7, 9, 10;

Солтыса, 42; 44; 46; 48; 50, к. 1, 2; 54; 56а; 56; 58; 60; 62;

Тургенева, 1, 5, 7;

Червякова, 50, 52, 62, 64, 64а;

Чернышевского, 13а;

Дзержинского г/п 1.

Во время испытаний возможны повреждения теплопровода. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить диспетчеру УП «Минсккоммунтеплосеть» по тел. 272-78-88 или в ближайшие КУП «ЖЭУ».

Учитывая, что теплоснабжающей организацией принимаются меры по сокращению сроков отключения горячего водоснабжения в период плановых работ по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020—2021 гг., время прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращено и в случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, не будет превышать 14 суток.

Дополнительную информацию о конкретных сроках включения горячего водоснабжения у потребителей после проведения профилактических ремонтных работ можно получить в соответствующих КУП «ЖЭУ», которые теплоснабжающая организация информирует о фактических изменениях сроков включения горячего водоснабжения.