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Появился график отключения горячей воды на сентябрь. Ищем свой адрес

20.08.2020 16:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если в этом сезоне вам еще не отключали горячую воду, то эта новость может подпортить настроение: сегодня был опубликован свежий график отключения горячей воды на сентябрь. Информацию агентству «Минск-Новости» предоставили в УП «Минсккоммунтеплосеть». Чтобы найти свой адрес, нажмите Ctrl+F, если у вас Windows, или Cmd+F, если у вас MacOS, а затем введите название улицы.

С 1 сентября

  • 1-й пер. Окрестина, 36, 36а, 38;
  • 1-й Полиграфический пер., 4, 6, 6а;
  • ул. Беды, 23—26, 29, 31, 33;
  • Белинского, 23;
  • Бельского, 39, к., 1, 2, 3; 41; 60;
  • Богдановича, 134, 136, 138, 140, 142;
  • Ваупшасова, 15—17; 19; 26; 29; 31; 42; 42а, б; 44;
  • Волоха, 45, 47, 49, 51;
  • Восточная, 35, 37, 39, 41, 107, 107а;
  • Гало, 4, 6, 8, 76;
  • Геологическая, 99, 101, 103, 105, 107, 115, 117, 119, 119а, 121, 123, 125, 127, 129, 133;
  • Гурского, 21, к. 1, 2; 23; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 43а; 45;
  • К. Либкнехта, 112;
  • К. Чорного, 25;
  • Калинина, 15, 17а;
  • Карвата, 10а, б, в;
  • Каховская, 26;
  • Киреенко, 3, 5, 5б, 7;
  • Корш-Саблина, 2, 3, 5, 9, 11;
  • Кулибина, 9, 11;
  • Лермонтова, 43, 45, 49;
  • Логойский тр., 21, к. 6;
  • Московская, 9, 13;
  • Независимости пр., 91, 93;
  • Некрасова, 20; 22; 22, к. 1, 2; 24; 24а;
  • Одоевского, 52, 52а, 54;
  • Пономаренко, 58, 58а, 60, 62;
  • Прилукская, 48, 50;
  • Рабкоровская, 23;
  • Славинского, 6, 8, 8а;
  • Сморговский тракт, 1, 3, 7, 9, 10;
  • Солтыса, 42; 44; 46; 48; 50, к. 1, 2; 54; 56а; 56; 58; 60; 62;
  • Тургенева, 1, 5, 7;
  • Червякова, 50, 52, 62, 64, 64а;
  • Чернышевского, 13а;
  • Дзержинского г/п 1.

Во время испытаний возможны повреждения теплопровода. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить диспетчеру УП «Минсккоммунтеплосеть» по тел. 272-78-88 или в ближайшие КУП «ЖЭУ».

Учитывая, что теплоснабжающей организацией принимаются меры по сокращению сроков отключения горячего водоснабжения в период плановых работ по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020—2021 гг., время прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращено и в случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, не будет превышать 14 суток.

Дополнительную информацию о конкретных сроках включения горячего водоснабжения у потребителей после проведения профилактических ремонтных работ можно получить в соответствующих КУП «ЖЭУ», которые теплоснабжающая организация информирует о фактических изменениях сроков включения горячего водоснабжения.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Если в этом сезоне вам еще не отключали горячую воду, то эта новость может подпортить настроение: сегодня был опубликован свежий график отключения горячей воды на...
 
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