«Вертолетные деньги». Сколько могли стоить полеты вертолета с флагом над городами Беларуси

Источник материала: Tut.by

Вчера, 19 августа, сразу над несколькими городами Беларуси во время провластных митингов заметили вертолет Ми-2 с красно-зеленым государственным флагом. Мы попытались разобраться, в какую сумму может обойтись такой полет.



Скриншот из видео TUT.BY

Что нам точно известно

Вчера, 19 августа, митинги в поддержку Александра Лукашенко проходили в нескольких городах Беларуси — в том числе в Борисове , Бобруйске и Могилеве .

Во время проведения мероприятий над городами летал вертолет Миг-2, несущий красно-зеленый государственный флаг. По нашей информации, вылетев из Минска, вертолет сначала направился в Борисов, где его заметили в 16.30 (там он покружил около пяти минут). Потом — над Бобруйском, в 17.05 (над городом Ми-2 был порядка пяти минут), дальше Ми-2 отправился в Могилев (там в небе вертолет находился не менее получаса) и затем вернулся в Минск.

Судя по кадрам, это Ми-2 — советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Вертолет широко применяется для выполнения множества гражданских и военных задач. Производство было завершено в 1992 году.

По информации от источника в «Белавиа», авиационный керосин (вертолетное топливо) для белорусских компаний стоит порядка 40 рублей за килограмм. Исходя из этой информации, а также расстояния между городами, мы попытались высчитать примерную стоимость одного такого полета.

Сразу отметим: на истину в последней инстанции расчет претендовать не может — он достаточно условный.

Как мы считали

Как уже упоминалось выше, известно, что на полет от Борисова до Бобруйска у Ми-2 ушло 35 минут.

Мы решили рассчитать это время так, как если бы изначально оно было неизвестно. Для этого мы посмотрели, сколько километров между этими двумя городами. Если лететь по прямой, то получится около 122 километров.



На эту карту нанесены все точки на пути вертолета. Скриншот с сайта ru.distance.to

Отметим, что на разных этапах полета машина летит с разной скоростью, но исходить из среднего значения все же имеет смысл. В « Википедии » говорится, что крейсерская скорость Ми-2 составляет 194 км/ч.

По формуле S = V*T (расстояние = скорость * время) получаем, что Ми-2 понадобилось бы 37−38 минут на преодоление этого расстояния (122/194=0,63 часа, или 37,8 минуты). Получается, что расчет довольно точный — разница в несколько минут не самая существенная.

Исходя из этого можно предположить, сколько времени понадобилось вертолету для полета сначала от Минска до Борисова (71,5 километра), от Бобруйска до Могилева (104,5 километра) и от Могилева до Минска (165,6 километра). Пользуясь все той же формулой, получаем соответственно 22 минуты, 32 минуты и 51 минуту.

Если суммировать эти показатели, выходит, что вертолет Ми-2 был в воздухе не менее 140 минут. Прибавляем сюда десять минут (по пять на кружение над Борисовом и Бобруйском) и еще 30 минут (кружение над Могилевом). В общем, в воздухе вертолет был порядка 180 минут (или три часа).

Такой же результат выйдет, если пойти в расчетах немного другим путем: общее расстояние по маршруту Минск — Борисов — Бобруйск — Могилев — Минск — 463,38 километра. Делим на скорость Ми-2 (194 км/ч), прибавляем 40 минут кружения над городами и получаем все те же 180 минут полета.

Сколько может стоить полет

Газотурбинный двигатель ГТД-350, который ставят на эти вертолеты, в принципе, может использовать разное топливо. Однако на большинстве видов горючего КПД мотора будет сравнительно невысоким, так что мы исходим из того, что для заправки используется авиационный керосин.

В час ГТД-350 в среднем сжигает порядка 100−110 этого топлива. На Ми-2 этих двигателей два. Средний расход топлива — 220 кг/ч. Исходя из этого выводим, что вертолет потратил около 660 килограммов топлива.

Но есть нюанс: очевидно, что расход топлива Ми-2 меньше во время передвижения на низкой скорости. А кружение над городами явно происходит на достаточно низкой скорости, а не крейсерской. Примерно такой же логике подвержены и другие маневры вроде взлета или посадки. Соответственно, можно сказать, что вертолет израсходовал 500−600 килограммов топлива.

С учетом того, что один килограмм авиационного керосина оценивается в 40 рублей, умножаем 500 (и 600) на 40 и получаем, что только на топливо ушло от 20 до 24 тысяч рублей (8−9,7 тысячи долларов).