«Власть не желает никакого диалога с народом, а хочет репрессий»

Известный белорусский сценарист Андрей Курейчик, входящий в Координационный совет для обеспечения трансфера власти, прокомментировал возбуждение дела за «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности».





Уголовное производство Генеральная прокуратура открыла по ст. 361 УК, санкции которой предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.

По словам Курейчика, «это полный абсурд», так как «есть официальный документ, регламент Координационного совета, где четко написано, что совет не просто не ставит вопрос о захвате власти, а в принципе занимается совершенно другими делами».

Сценарист утверждает, что это «абсурдное обвинение» показывает, что «власть вообще не хочет никакого диалога с народом. Хочет репрессий. Это чистой воды политическая репрессия».