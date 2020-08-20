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«Власть не желает никакого диалога с народом, а хочет репрессий»

20.08.2020 16:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Известный белорусский сценарист Андрей Курейчик, входящий в Координационный совет для обеспечения трансфера власти, прокомментировал возбуждение дела за «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности».

«Власть не желает никакого диалога с народом, а хочет репрессий»

Уголовное производство Генеральная прокуратура открыла по ст. 361 УК, санкции которой предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.

По словам Курейчика, «это полный абсурд», так как «есть официальный документ, регламент Координационного совета, где четко написано, что совет не просто не ставит вопрос о захвате власти, а в принципе занимается совершенно другими делами».

Сценарист утверждает, что это «абсурдное обвинение» показывает, что «власть вообще не хочет никакого диалога с народом. Хочет репрессий. Это чистой воды политическая репрессия».

Он заверил корреспондента Би-би-си, что не собирает чемоданы, хотя и понимает: «от этой власти можно ожидать чего угодно». «Тебе могут предъявить любое обвинение, потому что мы не живем в правовом государстве. Ведь черным по белому прописаны, не скрыты задачи Координационного совета. Прямо в преамбуле, в первой главе: власть нас не интересует. Наша задача — помочь решить кризис как людям, обладающим авторитетом в своих областях деятельности. Помочь решить эту тяжелую нынешнюю политическую проблему. И это то, под чем я могу подписаться», — резюмировал Курейчик.

 
 
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Известный белорусский сценарист Андрей Курейчик, входящий в Координационный совет для обеспечения трансфера власти, прокомментировал возбуждение дела за...
 
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