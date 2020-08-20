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Минобороны под личным контролем Лукашенко проведет комплексное учение на Гродненском направлении

20.08.2020 16:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ctv.by

Об этом сообщил сегодня глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин. Необходимость учений министр обосновал вмешательством в дела Беларуси и информацией из различных источников, которая "не может не беспокоить".

Министр обороны генерал-майор Виктор Хренин заслушал предложения должностных лиц о проведении мероприятий боевой подготовки, сообщает Телеграмм-канал Минобороны.

Глава военного ведомства поставил задачу провести комплексное тактическое учение, в ходе которого войска отработают вопросы подготовки и ведения обороны на Гродненском тактическом направлении.

«Мы видим, что сегодня идет вмешательство в дела нашего государства, - заявил министр. - Мы получаем информацию из различных источников, которая не может нас не беспокоить. Прогнозируем развитие различных вариантов. Исходя из этого мною принято решение на проведение комплексного тактического учения с войсками западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении. Данное решение сегодня ночью доложено главе государства и им утверждено».

В учении примут участие воинские части механизированных соединений, сил специальных операций, военно-воздушных сил войск противовоздушной обороны, разведки, радиоэлектронной борьбы, ракетных войск и артиллерии, сообщил министр.

«Учение находится на личном контроле главы государства», - проинформировал Хренин.

«Могу с уверенностью сказать, что вооруженные силу боеготовны, моральный дух – высокий, и мы готовы к выполнению задач. Главной задачей для нас является сохранение территориальной целостности, суверенитета и независимости нашей страны. И мы эту задачу выполним. Мы все, белорусы. Это наша земля и мы ее никому не отдадим», - заявил министр.

 
 
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Об этом сообщил сегодня глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин. Необходимость учений министр обосновал вмешательством в дела Беларуси и информацией из...
 
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