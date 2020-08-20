ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Юрык, я пералажу назад»: в Старых Дорогах пьяного водителя выдал видеорегистратор в его автомобиле

20.08.2020 16:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Старых Дорогах инспекторы задержали пьяного водителя, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Ночью на проселочной дороге внимание инспекторов привлек ехавший Renault. Когда сотрудники ГАИ подошли к уже остановившемуся автомобилю, то увидели, что в нем находятся двое нетрезвых мужчин и оба на пассажирских сиденьях. На вопрос инспекторов о том, кто ехал за рулем до момента остановки транспортного средства, «пассажиры» ответили, что никто. Однако в салоне Renault был включен видеорегистратор, который зафиксировал и движение, и остановку, и последующую пересадку водителя на пассажирское место.

Выяснилось, что ранее водитель был неоднократно судим, в том числе за повторное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Оценку его действиям даст Следственный комитет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выяснилось, что ранее водитель был неоднократно судим, в том числе за повторное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дело по свидетельству ОМОНовцев рассыпалось в суде — обвиненный в хулиганстве гродненский журналист признан невиновным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика