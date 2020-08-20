«Юрык, я пералажу назад»: в Старых Дорогах пьяного водителя выдал видеорегистратор в его автомобиле

Источник материала: Tut.by

В Старых Дорогах инспекторы задержали пьяного водителя, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Ночью на проселочной дороге внимание инспекторов привлек ехавший Renault. Когда сотрудники ГАИ подошли к уже остановившемуся автомобилю, то увидели, что в нем находятся двое нетрезвых мужчин и оба на пассажирских сиденьях. На вопрос инспекторов о том, кто ехал за рулем до момента остановки транспортного средства, «пассажиры» ответили, что никто. Однако в салоне Renault был включен видеорегистратор, который зафиксировал и движение, и остановку, и последующую пересадку водителя на пассажирское место.

Выяснилось, что ранее водитель был неоднократно судим, в том числе за повторное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Оценку его действиям даст Следственный комитет.