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«Юрык, я пералажу назад»: в Старых Дорогах пьяного водителя выдал видеорегистратор в его автомобиле
Источник материала: Tut.by
В Старых Дорогах инспекторы задержали пьяного водителя,
Ночью на проселочной дороге внимание инспекторов привлек ехавший Renault. Когда сотрудники ГАИ подошли к уже остановившемуся автомобилю, то увидели, что в нем находятся двое нетрезвых мужчин и оба на пассажирских сиденьях. На вопрос инспекторов о том, кто ехал за рулем до момента остановки транспортного средства, «пассажиры» ответили, что никто. Однако в салоне Renault был включен видеорегистратор, который зафиксировал и движение, и остановку, и последующую пересадку водителя на пассажирское место.
Выяснилось, что ранее водитель был неоднократно судим, в том числе за повторное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Оценку его действиям даст Следственный комитет.
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Выяснилось, что ранее водитель был неоднократно судим, в том числе за повторное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
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