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Размах фальсификаций поражает! Тихановской "отмерили" 244 голоса, а избиратели прислали 1850 фото бюллетеней

20.08.2020 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Система "Голос" опубликовала результаты подсчета голосов на президентских выборах по различным избирательным участкам. И делает вывод - Лукашенко не может считаться легитимным президентом.

Размах фальсификаций поражает! Тихановской "отмерили" 244 голоса, а избиратели прислали 1850 фото бюллетеней
бюллетени в поддержку Тихановской в руках председателя комиссии, фото: Наша нива
Например, на 42-м избирательном участке в Минске, который находился в 61-й школе, за Светлану Тихановскую официально проголосовало 244 человека (22,2%), за Александра Лукашенко — 745 (67,8%), передает nn.by

Однако избиратели, голосовавшие за Тихановскую, сделали фото своих бюллетеней. Создатели "Голоса" сообщают, что с этого избирательного участка им прислали 1850 снимков бюллетеней от людей, проголосовавших за Тихановскую. 

Таким образом, разница с официальными результатами составляет 1606 голосов. 

И это только на одном участке! А подобных примеров вероятных фальсификаций выявлено системой "Голос" немало.

"Выборы нельзя признать состоявшимися, поскольку фальсификации были обнаружены на каждом третьем избирательном участке.

Официальные данные из участковых протоколов расходятся с итоговыми данными, озвученными ЦИК.

У Александра Лукашенко нет электорального большинства на прошедших выборах. Он не может считаться легитимным президентом", - делает вывод "Голос".
 
Теги: Минск
 
 
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Система "Голос" опубликовала результаты подсчета голосов на президентских выборах по различным избирательным участкам. И делает вывод - Лукашенко не может...
 
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