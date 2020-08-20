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Координационный совет оппозиции разослал официальные обращения в Генпрокуратуру, СК, МВД и КГБ
20.08.2020 17:27 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: twitter.com
Координационный совет белорусской оппозиции обратился к Генпрокуратуре, МВД, КГБ и Следственному комитету с требованием провести срочные встречи.
"20 августа были направлены официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ [Белоруссии] с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь, изложенных в резолюции", - цитирует сообщение
Напомним, что сегодня стало известно
Несколько членов совета покинули его, сообщил член президиума Максим Знак
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Координационный совет белорусской оппозиции обратился к Генпрокуратуре, МВД, КГБ и Следственному комитету с требованием провести срочные встречи.
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