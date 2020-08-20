Координационный совет оппозиции разослал официальные обращения в Генпрокуратуру, СК, МВД и КГБ

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Координационный совет белорусской оппозиции обратился к Генпрокуратуре, МВД, КГБ и Следственному комитету с требованием провести срочные встречи.

"20 августа были направлены официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ [Белоруссии] с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь, изложенных в резолюции", - цитирует сообщение ТАСС .

Напомним, что сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела по статье 361 в связи с созданием и деятельностью Координационного света.

Несколько членов совета покинули его, сообщил член президиума Максим Знак Интерфаксу . По его словам, несколько человек вышли после того, как Александр Лукашенко сравнил организацию с «черной сотней», а еще один после сообщения о возбуждении уголовного дела.



«Мы с пониманием относимся к тому, что люди не готовы принимать на себя риски. Однако мы не испытываем недостатка в желающих участвовать в работе совета», — сказал Знак.



Он заверил, что никто из членов президиума КС заявлений о выходе не подавал.



Более того, совет намерен расширяться и включить с свой состав большеее количество профессионалов, «готовых работать для разрешения политического кризиса".