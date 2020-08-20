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Тихановская просит обсудить ситуацию в Беларуси в Совбезе ООН
Источник материала: Навiны
Кандидат в президенты Светлана Тихановская в ходе телефонного разговора с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу попросила поднять белорусский вопрос в Совете безопасности ООН.
«Учитывая поступающие угрозы в адрес членов Координационного совета, я обратилась к нему с просьбой поднять этот вопрос перед Советом безопасности ООН», — приводит Би-би-си слова Тихановской.
По ее словам, международное сообщество «обязано уважать права белорусского народа и защищать тех, кто нуждается в защите, от возможных угроз и незаконного преследования».
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Кандидат в президенты Светлана Тихановская в ходе телефонного разговора с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу попросила поднять белорусский вопрос в Совете...
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