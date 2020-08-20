Тихановская просит обсудить ситуацию в Беларуси в Совбезе ООН

Кандидат в президенты Светлана Тихановская в ходе телефонного разговора с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу попросила поднять белорусский вопрос в Совете безопасности ООН.

«Учитывая поступающие угрозы в адрес членов Координационного совета, я обратилась к нему с просьбой поднять этот вопрос перед Советом безопасности ООН», — приводит Би-би-си слова Тихановской.

По ее словам, международное сообщество «обязано уважать права белорусского народа и защищать тех, кто нуждается в защите, от возможных угроз и незаконного преследования».