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Дело Ефремова: свидетель заявил, что в момент аварии в машине было два человека
Источник материала: Tut.by
В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение дела о смертельном ДТП, в котором обвиняют Михаила Ефремова. Второй день свои доказательства невиновности актера представляет сторона защиты. Сегодня, как пишет
«За рулем был мужчина с черными волосами»
При этом, по словам свидетеля, Ефремов сидел на пассажирском сиденье.
— Сразу после ДТП я подошел к машине Ефремова. Увидел, что там было два человека. За рулем сидел славянской внешности мужчина лет 38, с черными волосами. Он в нецензурной форме сказал мне уходить, если я не хочу проблем, и полез в карман жилетки, — сказал свидетель Александр Кобец.
Он отметил, что Ефремов в это время держался за горло, а на его шее был красноватый след. Согласно показаниям свидетеля, он видел молодого человека, вышедшего из-за руля джипа, на расстоянии вытянутой руки. По его словам, это был темноволосый молодой человек в серой футболке и темной болоньевой жилетке.
Кобец признался, что пил пиво перед тем, как увидел ДТП с участием актера.
— Я ничего не вижу правым глазом, а на левом у меня близорукость — минус три, — добавил он.
— В тот момент я не знал, кто такой Ефремов и не понял, что это он. Но сейчас я узнаю его — он сидел там, в машине на пассажирском сиденье. Его волосы тогда похожи были на волосы Аллы Пугачевой, — отметил свидетель.
«Никогда не садился пьяным за руль»
До этого еще один свидетель, поэт Андрей Орлов, известный как Орлуша,
Также суд заслушал супругу актера, Софью Кругликову.
— Если на каком-то мероприятии он выпивал не более 200 граммов, и я успевала его увести, то все было нормально. Если же нет, то он выходил из-под контроля, начинался ад. Шло такое классическое русское веселье, я скорее уходила, мне это не близко. Остановиться сам он не мог, к сожалению, он слабый человек, — заявила она в суде.
Она тоже
— Автомобиль был некоторым предохранителем от пьянства. За рулем он не пил никогда, но не раз бывало такое, что он парковал машину где-то, потом выпивал и забывал, где она стоит, — сказала она в суде.
Напомним, авария, за которую судят Ефремова, произошла
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В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение дела о смертельном ДТП, в котором обвиняют Михаила Ефремова. Второй день свои доказательства невиновности...
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