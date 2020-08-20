Дело Ефремова: свидетель заявил, что в момент аварии в машине было два человека

Источник материала: Tut.by

В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение дела о смертельном ДТП, в котором обвиняют Михаила Ефремова. Второй день свои доказательства невиновности актера представляет сторона защиты. Сегодня, как пишет ТАСС , в суде выступил свидетель, сказавший, что в момент аварии актер был в машине не один.



Фото: Пресс-служба Таганского суда

«За рулем был мужчина с черными волосами»

При этом, по словам свидетеля, Ефремов сидел на пассажирском сиденье.

— Сразу после ДТП я подошел к машине Ефремова. Увидел, что там было два человека. За рулем сидел славянской внешности мужчина лет 38, с черными волосами. Он в нецензурной форме сказал мне уходить, если я не хочу проблем, и полез в карман жилетки, — сказал свидетель Александр Кобец.

Он отметил, что Ефремов в это время держался за горло, а на его шее был красноватый след. Согласно показаниям свидетеля, он видел молодого человека, вышедшего из-за руля джипа, на расстоянии вытянутой руки. По его словам, это был темноволосый молодой человек в серой футболке и темной болоньевой жилетке.

Кобец признался, что пил пиво перед тем, как увидел ДТП с участием актера.

— Я ничего не вижу правым глазом, а на левом у меня близорукость — минус три, — добавил он.

— В тот момент я не знал, кто такой Ефремов и не понял, что это он. Но сейчас я узнаю его — он сидел там, в машине на пассажирском сиденье. Его волосы тогда похожи были на волосы Аллы Пугачевой, — отметил свидетель.

«Никогда не садился пьяным за руль»

До этого еще один свидетель, поэт Андрей Орлов, известный как Орлуша, заявил , что никогда не видел, чтобы Ефремов пьяным садился за руль. По его словам, он в таких случаях вызывал трезвого водителя.

Также суд заслушал супругу актера, Софью Кругликову.

— Если на каком-то мероприятии он выпивал не более 200 граммов, и я успевала его увести, то все было нормально. Если же нет, то он выходил из-под контроля, начинался ад. Шло такое классическое русское веселье, я скорее уходила, мне это не близко. Остановиться сам он не мог, к сожалению, он слабый человек, — заявила она в суде.

Она тоже говорит , что Ефремов никогда не садился за руль пьяным.

— Автомобиль был некоторым предохранителем от пьянства. За рулем он не пил никогда, но не раз бывало такое, что он парковал машину где-то, потом выпивал и забывал, где она стоит, — сказала она в суде.

Напомним, авария, за которую судят Ефремова, произошла вечером 8 июня . Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой — Сергей Захаров — получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. После ДТП Ефремов сам вышел из машины, его задержали и отправили на освидетельствование. Выяснилось, что актер был пьян. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Свою вину в суде он не признал .