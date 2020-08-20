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Дело Ефремова: свидетель заявил, что в момент аварии в машине было два человека

20.08.2020 18:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение дела о смертельном ДТП, в котором обвиняют Михаила Ефремова. Второй день свои доказательства невиновности актера представляет сторона защиты. Сегодня, как пишет ТАСС, в суде выступил свидетель, сказавший, что в момент аварии актер был в машине не один.


Фото: Пресс-служба Таганского суда

«За рулем был мужчина с черными волосами»

При этом, по словам свидетеля, Ефремов сидел на пассажирском сиденье.

— Сразу после ДТП я подошел к машине Ефремова. Увидел, что там было два человека. За рулем сидел славянской внешности мужчина лет 38, с черными волосами. Он в нецензурной форме сказал мне уходить, если я не хочу проблем, и полез в карман жилетки, — сказал свидетель Александр Кобец.

Он отметил, что Ефремов в это время держался за горло, а на его шее был красноватый след. Согласно показаниям свидетеля, он видел молодого человека, вышедшего из-за руля джипа, на расстоянии вытянутой руки. По его словам, это был темноволосый молодой человек в серой футболке и темной болоньевой жилетке.

Кобец признался, что пил пиво перед тем, как увидел ДТП с участием актера.

— Я ничего не вижу правым глазом, а на левом у меня близорукость — минус три, — добавил он.

— В тот момент я не знал, кто такой Ефремов и не понял, что это он. Но сейчас я узнаю его — он сидел там, в машине на пассажирском сиденье. Его волосы тогда похожи были на волосы Аллы Пугачевой, — отметил свидетель.

«Никогда не садился пьяным за руль»

До этого еще один свидетель, поэт Андрей Орлов, известный как Орлуша, заявил, что никогда не видел, чтобы Ефремов пьяным садился за руль. По его словам, он в таких случаях вызывал трезвого водителя.

Также суд заслушал супругу актера, Софью Кругликову.

— Если на каком-то мероприятии он выпивал не более 200 граммов, и я успевала его увести, то все было нормально. Если же нет, то он выходил из-под контроля, начинался ад. Шло такое классическое русское веселье, я скорее уходила, мне это не близко. Остановиться сам он не мог, к сожалению, он слабый человек, — заявила она в суде.

Она тоже говорит, что Ефремов никогда не садился за руль пьяным.

— Автомобиль был некоторым предохранителем от пьянства. За рулем он не пил никогда, но не раз бывало такое, что он парковал машину где-то, потом выпивал и забывал, где она стоит, — сказала она в суде.

Напомним, авария, за которую судят Ефремова, произошла вечером 8 июня. Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой — Сергей Захаров — получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. После ДТП Ефремов сам вышел из машины, его задержали и отправили на освидетельствование. Выяснилось, что актер был пьян. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Свою вину в суде он не признал.

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В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение дела о смертельном ДТП, в котором обвиняют Михаила Ефремова. Второй день свои доказательства невиновности...
 
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