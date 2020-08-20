«Шлем размолотили». Белорусы в соцсетях рассказывают истории жестоких задержаний

Источник материала: Tut.by

В соцсетях много историй пострадавших во время акций протестов белорусов. Не все готовы рассказать о себе от первого лица: объясняют тем, что о таком хочется поскорее забыть. HEALTH.TUT.BY пообщался с теми, кто рассказал (и показал) свои истории на личных страницах.

«Многие вышли за забор ИВС — и бежать, бежать»

Гомельчанин Максим Новиков провел три дня в ИВС после жесткого задержания. После освобождения медики диагностировали ему «перелом остистых позвонков T3, Т4».

— Сразу привезли в Центральное РОВД Гомеля, там постоянно били. Объяснений никто не слушал, вместо этого мне пытались вменять разные обвинения: приносили нож, говорили, что мой. Какие-то рюкзаки. Привели несовершеннолетнего побитого парня, мол, это я его принуждал идти на митинг.

Максим занимается ремесленничеством, любит путешествовать. Одна из последних его поездок — за полярный круг.

— Из-за то, что в паспорте много печатей о выезде за границу, били и спрашивали, в какой разведывательной группе меня учили. Постоянно унижали. Вытирали о лицо ботинки. В какой-то момент меня раздели догола.

На видео, которое Максим записал в инстаграм, видны гематомы, фингалы.

— Кода везли в ИВС — я вообще смотреть на мог, глаза затекли. Потому что еще было избиение ладонями по лицу и голове в момент якобы дознаний. Я просил местного врача в ИВС зафиксировать мои травмы, рассказывал, что били по голове. В ответ услышал только, что мало били. Приказ может быть разным, но какой статьей предусмотрено лишение здоровья?

В самом ИВС гомельчанина осудили на 15 суток за выкрикивание лозунгов и активное участие в митинге. 14 августа, по словам парня, отношение к задержанным в изоляторе резко изменились.

— Наваристый компот, вкусная каша. Все силовики такие милые, добрые. А к вечеру нас выпустили.

На свободе Максим вызвал скорую — его отвезли в больницу. Там появился и следователь, который принял заявление о возбуждении уголовного дела и выдал направление на судмедэкспертизу.

— Многие люди вышли за забор ИВС — и бежать, бежать. Не обращают внимание на волонтеров, врачей. Людей просто сломали морально. Да, после публикации видео мне страшно, но есть люди, которые еще больше пострадали. Зато появилось много сочувствующих, готовых помочь с восстановлением. Кто-то и финансовую помощь предлагает, но мне она на данный момент не нужна. Негатив тоже есть: знакомые пересылали скриншоты, где в ответ на мое видео написано «классный макияж», «сколько тебе заплатили». Но такого гораздо меньше.

«Били за то, что был в велосипедном шлеме»

Минчанин Дмитрий Литвинский рассказывает свою историю: вечером 11 августа в районе площади Победы увидел, как сотрудники ГАИ распластали на асфальте молодого человека. Рядом уже собирались прохожие. Парень тоже подъехал: спросил, почему к человеку применяют силу. Сотрудник ГАИ ответил, что тот угрожал фразой «Тебе в этой стране жить». Дима попытался объяснить, что это не угроза, и его пригласили в служебную машину.

— Пристегнул к дереву велосипед и пошел. А через минуту меня сгребли подъехавшие омоновцы. Им почему-то не понравилось, что я был в велосипедном шлеме. Шлем по итогу размолотили. Дальше не понравилось, что в рюкзаке был монопод (разновидность штатива — прим. TUT.BY). Монопод о меня и сломали: проверяли, как работает.

Диму привезли в Партизанское РУВД Минска. Здесь были удары головой о стены. Следующей точкой назначения стало Окрестина.

— 70 человек запихнули в прогулочный дворик — примерно 6 на 6 метров. Так мы провели сутки, пытались как-то спать штабелями, чтобы было теплее: кто-то был в майке, шортах.

Еды не было, только вода — ее приносили в общей бутылке люди, которых выпускали в туалет.

— Нас оставили в покое, потому что всю ночь были новые «поступления». Мы стали помогать пострадавшим: у одного парня были сломаны кисти, у другого — сломан нос, вывихнута челюсть.

Дальше был суд. На парня составили два протокола, где значилось, что задержали его совсем на другой улице. О ГАИ — ни слова. Отбывать 15 суток Диму отправили в Слуцк.

— В первый раз за два дня сходили в душ, нам дали выспаться. Там обычные казармы с двухъярусными кроватями. На утро нам даже поставили телевизор: успели посмотреть новости по национальным каналам. В этот же день всех начали выпускать, объясняли, что это якобы условно-досрочное освобождение.

Минчанин после возвращения домой пошел в больницу. Там ему сделали КТ, рентген. На теле остались гематомы, есть кровоизлияние в глаз.

— Побои планирую показать в суде, — говорит минчанин.