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В Бресте вновь задержали фронт-мена «Дай Дарогу!» Юрия Стыльского

20.08.2020 19:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Бресте 20 августа задержан лидер рок-группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский.

В Бресте вновь задержали фронт-мена «Дай Дарогу!» Юрия Стыльского

Как рассказал БелаПАН директор коллектива Владимир Кивачук, о своем задержании Стыльский сообщил ему около 15.30 по телефону. С тех пор телефон Стыльского отключен.

«Причина задержания Стыльского и его местонахождение в данное время нам пока неизвестны, — отметил директор группы. — За последние дни это второе задержание лидера группы».

Первый раз Стыльский был задержан в Бресте 15 августа около 23.10 на улице Советских Пограничников возле своего дома. К нему подошли несколько человек в гражданской одежде, которые представились сотрудниками милиции, и попросили пройти в припаркованный рядом микроавтобус.

Стыльского доставили в Ленинский РОВД, затем поместили в изолятор временного содержания райотдела милиции. 16 августа его освободили из ИВС.

Напомним, днем 15 августа Стыльский принял участие в акции на площади Ленина в Бресте, где вместе с группой молодых людей развернул огромный бело-красно-белый флаг. После этого он возглавил колонну демонстрантов сторонников перемен.

Акция началась около 18.00. Колонна демонстрантов с бело-красно-белыми флагами, цветами и белыми шарами проследовала от площади Ленина по улице Ленина, проспекту Машерова и улице Московской. По ходу движения люди скандировали «Лукашенко — уходи!», «Верым! Можам! Пераможам!», «Нас — 97%», «Забастовка!», «Мы идем бесплатно!», «Брест — выходи!», «Жыве Беларусь!». Около 19.30 демонстранты повернули на проспект Республики и направились в микрорайон Ковалево. По ходу движения к колонне присоединялись новые участники.

Из микрорайона по Варшавскому шоссе и бульвару Шевченко демонстранты вернулись в центр города.

Шествие завершилось в 22.00 на перекресте проспекта Машерова и улицы Советской.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте 20 августа задержан лидер рок-группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский.
 
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