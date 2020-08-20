На первом блоке БелАЭС проводятся испытания

На первом энергоблоке Белорусской АЭС проводятся испытания, предваряющие энергетический пуск атомной станции, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.



Фото Василия Семашко / belatom.by

Отмечается, что 19 августа станцию посетил министр Виктор Каранкевич. Он ознакомился с ходом работ на первом энергоблоке, где, как сообщает пресс-служба энергетического ведомства, «после загрузки в реактор ядерного топлива ведутся необходимые испытания для перехода к одному из ключевых этапов проекта — энергетическому пуску».

Кроме того, с 17 по 19 августа эксперты московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), провели предпусковую партнерскую проверку первого энергоблока БелАЭС.

«Проверка проводилась по наиболее важным направлениям производственной деятельности эксплуатирующей организации для оценки готовности оборудования и систем энергоблока к безопасному и надежному пуску и дальнейшей эксплуатации, — сообщает Минэнерго. — Во время визита на площадку Белорусской АЭС на основании наблюдений, собеседований и рассмотрения корректирующих действий эксперты не выявили каких-либо недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска первого энергоблока».

«Специалистами ВАО АЭС отмечен значительный прогресс в организации деятельности Белорусской АЭС по обеспечению и контролю надлежащего состояния оборудования и систем, важных для безопасности, а также улучшение по всем проверенным направлениям производственной деятельности», — отметили в министерстве.

Администрация БелАЭС является членом московского центра ВАО АЭС с 22 апреля 2015 года.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200.

7 августа Минэнерго сообщило о загрузке в 11.45 первой из 163 тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом в активную зону реактора первого блока. С этого начался физический пуск атомной станции.

Энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС с включением его в энергосистему страны запланирован на четвертый квартал 2020 года. Виктор Каранкевич, как сообщает пресс-служба министерства, заявил, что первые киловатт-часы на БелАЭС планируется произвести и выдать в сеть осенью этого года.

По прогнозу Минэнерго, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно. Второй энергоблок станции намечено запустить в следующем году.

Читайте также: