Минская молодежь организовала велопробег

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Молодежь за Беларусь: под таким лозунгом прошел велопробег в Минске, сообщает телеканал «МИР 24».

Участники выразили свою позицию: они за мир, стабильность и процветание.

«Мы сегодня видим, как пытаются разорвать нашу страну, поделить людей (учителей, врачей, милиционеров) между собой. Разорвать нас. Этот велопробег мы проводим в поддержку мира, в поддержку нашей родной Беларуси», – сказал первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич.

«Мне нравится мир, мне нравится, где я живу. Поэтому хочу проехать с флагом своей страны по улицам нашего прекрасного города Минска. Хочу поддержать нашу Беларусь», сказал студент Илья Соколов.

Активисты республиканского союза молодежи проехали на велосипедах от национальной библиотеки, по центру города и завершили свой маршрут на Площади флага. Участники организовали в городе так называемые «пункты мира». Там каждый желающий мог взять красно-зеленую ленту – символ белорусского флага и значки с национальной символикой.