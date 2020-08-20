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На Павла Северинца завели уголовное дело

20.08.2020 19:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В отношении отбывающего административный арест сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца открыто уголовное дело.

На Павла Северинца завели уголовное дело

Как сообщила жена политика Ольга на своей странице в «Фейсбуке», 20 августа ей позвонили из Следственного комитета и сообщили: в отношении Павла Северинца возбуждено дело по статье 108 Уголовно-процессуального кодекса (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления).

«После разговора с адвокатом становится очевидно, что это уголовное дело по 293-й статье — массовые беспорядки, как у Тихановского, Статкевича и других», — написала Ольга Северинец.

По ее словам, завтра, 21 августа, адвокат идет на допрос Северинца, который находится в ИВС на Окрестина в Минске.

21 августа Северинец должен был выйти на свободу после 75 суток административного ареста.

Северинец был задержан 7 июня около своего дома вскоре после того, как провел на площади перед столичным Комаровским рынком «народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении отбывающего административный арест сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца открыто...
 
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