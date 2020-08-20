— Смотрю на ногу, а там уже просто два пальца болтаются, мизинец и другой. Начал смотреть на людей, которые идут рядом. Крикнул первому парню: "Помоги!" Тот взял меня на руки, выскочили к магазину "Вероника", потому что скорую бесполезно вызывать.





Георгий возвращался домой, до подъезда оставалось пару минут ходьбы. Но в этот момент под его ноги прилетела светошумовая граната.





— Я реально увидел её своими глазами, она взорвалась возле меня. Вспышка, оглушение, дезориентация. Часть осколка прилетела мне в правую ногу.









Георгий рассказывает, что после того, как к нему вернулся слух, он сразу ощутил, что нога — “неходячая”. Случайные прохожие вызвались отвезти его в больницу. Так мужчина попал в Больницу скорой медицинской помощи.





— Попались хорошие люди, до сих пор помню, как их зовут: Виктор и Татьяна. Привезли — и сразу на операционный стол.





Диагноз после операции у мужчины: взрывная травма, травматическая ампутация дистального отдела правой стопы.













Георгий видел запись со станции метро “Пушкинская”, где протестующему на проезжей части под ноги прилетает и взрывается граната. Но на том видео — не он. Свою травму он получил возле магазинов “Книги” и “Ткани”, а в протестах вообще не участвовал.





— Я шёл домой, спокойно, не убегал, никого не трогал. Осталось пройти только арку. Я слышал взрывы, но не ожидал, что начнётся всё так жёстко и прямо со мной.





Георгий Сеньковский написал заявление в Следственный комитет. К нему приходили сотрудники правоохранительных органов, но пока что никаких действий, кроме опроса по заявлению, с ним не происходило. "Никаких переживаний, сочувствия от них я не дождался. И никто никак не высказался". Разбирательство будет длиться до 30 дней.





Состояние здоровья Георгия сейчас стабильное, но врачи не дают оптимистичных прогнозов. Принимается решение о проведении ещё одной операции — возможно, придется ампутировать ещё часть ноги.





— Я очень надеюсь, что всё будет хорошо, — говорит Георий. — Мне очень бы хотелось получить какой-то существенный ответ по тому, что произошло. Но шансы на это такие же, как на то, что НЛО приземлится завтра в 9 утра возле Партизанского проспекта.



