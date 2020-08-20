ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ампутирована часть стопы - вторая операция под вопросом. Светошумовая граната от убийц на "Пушкинской"

20.08.2020 20:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Минчанин Георгий Сеньковский — безработный, ему 39 лет. Ночью 10 августа он оказался в районе станции метро “Пушкинская”, где акцию протеста разгоняли светошумовыми гранатами.

Ампутирована часть стопы - вторая операция под вопросом. Светошумовая граната от убийц на "Пушкинской"
Станция метро "Пушкинская" ночью 10 августа / Еврорадио
— Смотрю на ногу, а там уже просто два пальца болтаются, мизинец и другой. Начал смотреть на людей, которые идут рядом. Крикнул первому парню: "Помоги!" Тот взял меня на руки, выскочили к магазину "Вероника", потому что скорую бесполезно вызывать.

Георгий возвращался домой, до подъезда оставалось пару минут ходьбы. Но в этот момент под его ноги прилетела светошумовая граната.

— Я реально увидел её своими глазами, она взорвалась возле меня. Вспышка, оглушение, дезориентация. Часть осколка прилетела мне в правую ногу.


Георгий рассказывает, что после того, как к нему вернулся слух, он сразу ощутил, что нога — “неходячая”. Случайные прохожие вызвались отвезти его в больницу. Так мужчина попал в Больницу скорой медицинской помощи. 

— Попались хорошие люди, до сих пор помню, как их зовут: Виктор и Татьяна. Привезли — и сразу на операционный стол.

Диагноз после операции у мужчины: взрывная травма, травматическая ампутация дистального отдела правой стопы.



Георгий видел запись со станции метро “Пушкинская”, где протестующему на проезжей части под ноги прилетает и взрывается граната. Но на том видео — не он. Свою травму он получил возле магазинов “Книги” и “Ткани”, а в протестах вообще не участвовал. 

— Я шёл домой, спокойно, не убегал, никого не трогал. Осталось пройти только арку. Я слышал взрывы, но не ожидал, что начнётся всё так жёстко и прямо со мной.

Георгий Сеньковский написал заявление в Следственный комитет. К нему приходили сотрудники правоохранительных органов, но пока что никаких действий, кроме опроса по заявлению, с ним не происходило. "Никаких переживаний, сочувствия от них я не дождался. И никто никак не высказался". Разбирательство будет длиться до 30 дней.

Состояние здоровья Георгия сейчас стабильное, но врачи не дают оптимистичных прогнозов. Принимается решение о проведении ещё одной операции — возможно, придется ампутировать ещё часть ноги. 

— Я очень надеюсь, что всё будет хорошо, — говорит Георий. — Мне очень бы хотелось получить какой-то существенный ответ по тому, что произошло. Но шансы на это такие же, как на то, что НЛО приземлится завтра в 9 утра возле Партизанского проспекта.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчанин Георгий Сеньковский — безработный, ему 39 лет. Ночью 10 августа он оказался в районе станции метро “Пушкинская”, где акцию протеста разгоняли...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава ГПК: на границе возможны провокации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика