ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава ГПК: на границе возможны провокации

20.08.2020 20:41 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо обратился к подчиненным.

Глава ГПК: на границе возможны провокации
Фото пресс-службы ГПК

В официальном заявлении генерала (опубликовано на сайте ведомства) отмечается, что «мы не должны допустить провоз оружия, взрывчатки, наркотиков, пропустить на нашу территорию преступные элементы, любого, кто может нанести вред и подвергнуть опасности жизни наших граждан».

Лаппо считает, что в настоящее время «могут активизироваться противоправные группировки, возможны разного рода провокации, в том числе и в отношении пограничников».

Он призвал подчиненных к бдительности: «Помните, вы защищаете свой народ. Именно ему вы давали присягу. От ваших действий сегодня зависит безопасность страны».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо обратился к подчиненным.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Жлобине против Колесниковой власть выставила областного военкома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика