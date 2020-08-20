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Amnesty International: уголовное дело против белорусской оппозиции - нарушение свободы выражения мнений

21.08.2020 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Комментируя сообщения о том, что Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Координационного совета, нового органа, созданного лидерами оппозиции, Брюс Миллар, исполняющий обязанности директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии, заявил:

«Белорусские власти не остановились на задержании тысяч протестующих, пытках заключённых и избиениях журналистов и врачей. Теперь они обвиняют мирных лидеров оппозиции в том, что те представляют угрозу национальной безопасности. Это показывает, насколько далеко режим Александра Лукашенко готов зайти в стремлении удержать власть. Если что-то и угрожает миру и безопасности в Беларуси, то это именно насилие властей по отношению к собственному народу».

«Эти события вновь подтверждают, что в Беларуси не допускаются сомнения и критика правительства Лукашенко. Это развеивает все остававшиеся иллюзии о том, что власти заинтересованы в соблюдении прав человека и обеспечении верховенства права», – добавил он.

«Мы вновь призываем власти Беларуси прекратить преследования мирных протестующих и напоминаем им об их обязанности в соответствии с международным правом уважать право на свободу выражения мнений. Заявление Генпрокурора наверняка возмутит протестующих. Люди в Беларуси должны иметь возможность выражать свои взгляды без страха наказания», – заявил также Миллар.

Напомним, генпрокурор Беларуси Александр Конюк 20 августа заявил, что в отношении Координационного совета оппозиции возбуждено уголовное дело по статье УК о захвате власти. На это юрист и член КС Максим Знак заявил, что цели Координационного совета и способы достижения этих целей четко изложены в Регламенте Координационного совета и принятой Резолюции. В них нет ничего незаконного.

 
 
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Комментируя сообщения о том, что Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Координационного совета, нового органа, созданного лидерами...
 
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