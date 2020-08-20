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Amnesty International: уголовное дело против белорусской оппозиции - нарушение свободы выражения мнений
Источник материала: БДГ
Комментируя сообщения о том, что Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Координационного совета, нового органа, созданного лидерами оппозиции, Брюс Миллар, исполняющий обязанности директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии, заявил:
«Белорусские власти не остановились на задержании тысяч протестующих, пытках заключённых и избиениях журналистов и врачей. Теперь они обвиняют мирных лидеров оппозиции в том, что те представляют угрозу национальной безопасности. Это показывает, насколько далеко режим Александра Лукашенко готов зайти в стремлении удержать власть. Если что-то и угрожает миру и безопасности в Беларуси, то это именно насилие властей по отношению к собственному народу».
Напомним, генпрокурор Беларуси Александр Конюк 20 августа заявил, что в отношении Координационного совета оппозиции возбуждено уголовное дело по статье УК о захвате власти. На это юрист и член КС Максим Знак
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Amnesty International: уголовное дело против белорусской оппозиции - нарушение свободы выражения мнений
Комментируя сообщения о том, что Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Координационного совета, нового органа, созданного лидерами...
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