﻿ О чем говорили премьеры Беларуси и России. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О чем говорили премьеры Беларуси и России

20.08.2020 22:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин 20 августа провели вторые телефонные переговоры за два дня.

О чем говорили премьеры Беларуси и России

«Главы правительств продолжили обсуждение вопросов торгово-экономических отношений по всему спектру сотрудничества в энергетической, промышленной и финансовой сферах, а также обменялись информацией о борьбе с COVID-19», — сообщила пресс-служба белорусского правительства.

В свою очередь пресс-служба правительства РФ отметила, что в ходе разговора «особое внимание было уделено взаимодействию в энергетике и промышленной кооперации, включая автомобилестроение и сельхозмашиностроение».

Накануне Головченко и Мишустин договорились о проведении ведомствами двух стран совместной работы по снятию ограничений на передвижение через белорусско-российскую границу. Головченко также проинформировал российского коллегу «о принимаемых мерах по предотвращению попыток дестабилизации ситуации в стране».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин 20 августа провели вторые телефонные переговоры за два дня.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Камера зафиксировала двух людей». Латушко объяснил, почему к нему приехали следователи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика