О чем говорили премьеры Беларуси и России

Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин 20 августа провели вторые телефонные переговоры за два дня.





«Главы правительств продолжили обсуждение вопросов торгово-экономических отношений по всему спектру сотрудничества в энергетической, промышленной и финансовой сферах, а также обменялись информацией о борьбе с COVID-19», — сообщила пресс-служба белорусского правительства.

В свою очередь пресс-служба правительства РФ отметила, что в ходе разговора «особое внимание было уделено взаимодействию в энергетике и промышленной кооперации, включая автомобилестроение и сельхозмашиностроение».

Накануне Головченко и Мишустин договорились о проведении ведомствами двух стран совместной работы по снятию ограничений на передвижение через белорусско-российскую границу. Головченко также проинформировал российского коллегу «о принимаемых мерах по предотвращению попыток дестабилизации ситуации в стране».