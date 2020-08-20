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В Бресте «за активное участие в массовых беспорядках» задержаны 10 человек в возрасте от 18 до 40 лет
Источник материала: Партизан
В Бресте и Брестской области задержаны 10 человек. По версии правоохранителей, эти люди участвовали в массовых беспорядках 10 и 11 августа и «применяли насилие к сотрудникам органов внутренних дел».
— Сотрудниками 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД, УУР УВД, сыщиками Московского, Ленинского и Брестского РОВД задержаны 10 активных участников массовых беспорядков, которые подозреваются в том, что 10-го и ночью 11 августа текущего года применяли насилие к сотрудникам органов внутренних дел, исполняющим служебные обязанности по охране общественного порядка, бросали в них камни, палки, металлические предметы, запускали фаеры, а также повреждали государственное имущество на центральных улицах города, — заявили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
Видео: УВД Брестского облисполкома
Сообщается, что это жители Бреста, Брестского и Дрогичинского районов в возрасте от 18 до 40 лет. Они задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Следователями проводятся следственные действия.
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В Бресте «за активное участие в массовых беспорядках» задержаны 10 человек в возрасте от 18 до 40 лет
В Бресте и Брестской области задержаны 10 человек. По версии правоохранителей, эти люди участвовали в массовых беспорядках 10 и 11 августа и «применяли насилие к...
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