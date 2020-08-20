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«Стабильно тяжелое». Медики рассказали о состоянии Алексея Навального
Источник материала: Навiны
Омские медики сообщили о состоянии здоровья известного российского оппозиционера Алексея Навального.
Как отмечает региональный Минздрав, «скорая»
«Незамедлительно были начаты все необходимые обследования и лечение, Алексей был переведен на ИВЛ», — отметили в ведомстве.
Сообщается, что в настоящее время «его состояние на данный момент врачами расценивается как стабильно тяжелое».
«Завтра в Омск (…) приедут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ им. Н.И.Пирогова, МНИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко для проведения расширенного консилиума», — указано на
Соратники политика не исключают, что Навальный мог быть отравлен в аэропорту.
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Омские медики сообщили о состоянии здоровья известного российского оппозиционера Алексея Навального.
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