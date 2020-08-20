«Стабильно тяжелое». Медики рассказали о состоянии Алексея Навального

Омские медики сообщили о состоянии здоровья известного российского оппозиционера Алексея Навального.

Как отмечает региональный Минздрав, «скорая» доставила политика в больницу без сознания .

«Незамедлительно были начаты все необходимые обследования и лечение, Алексей был переведен на ИВЛ», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что в настоящее время «его состояние на данный момент врачами расценивается как стабильно тяжелое».

«Завтра в Омск (…) приедут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ им. Н.И.Пирогова, МНИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко для проведения расширенного консилиума», — указано на странице Минздрава Омской области.

Соратники политика не исключают, что Навальный мог быть отравлен в аэропорту.