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Егор Герасимов проиграл в турнире в американском Цинциннати

21.08.2020 13:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Недолгим получился турнирный путь у Егора Герасимова по теннисному турниру в американском Цинциннати, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорус зачехлил ракетку после первого же раунда квалификации.

Егор Герасимов проиграл в турнире в американском Цинциннати

Дальше нашего земляка не пустил Джеффри Вольф. Поединок не выдался боевым и продолжался даже менее одного часа. И, вопреки предстартовым раскладам, прошел полностью под диктовку оппонента. Герасимов был 11-м сеяным, в то время как его визави получил уайлд-кард от организаторов. И, как оказалось, не зря. Американец выглядел лучше и легко победил в двух сетах – 6:3, 6:1.

Люди в материале: Егор Герасимов, Джеффри Вольф

 
 
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Новости Беларуси. Недолгим получился турнирный путь у Егора Герасимова по теннисному турниру в американском Цинциннати, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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