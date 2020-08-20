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Кубок Салея: рассказываем результаты тура 20 августа

21.08.2020 13:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Шестью матчами продолжилась игровая программа группового этапа Кубка Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, что в каждой из когорт предстоит выявить одного-единственного участника финала четырех.

Кубок Салея: рассказываем результаты тура 20 августа

В группе «А» выделим противостояние новополоцкого «Химика» и «Гомеля». «Рыси» до этого момента не потеряли еще ни одного очка в трех матчах и уверенно возглавляют таблицу. Гомельчане также являются лидерами по количеству шайб – 15 кругляшей в трех встречах.

В группе «Б» отметим матч «Динамо-Молодечно» и «Могилева». Команды идут на первом и втором местах соответственно. Подопечные Константина Кольцова еще ни разу не проигрывали в нынешнем розыгрыше.

Кубок Салея: рассказываем результаты тура 20 августа

Все результаты игрового дня вы видите на экранах. Следующий раз дружины выйдут на ледовые площадки 22 августа.

Люди в материале: Константин Кольцов

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Шестью матчами продолжилась игровая программа группового этапа Кубка Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, что в каждой из когорт...
 
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