|
Кубок Салея: рассказываем результаты тура 20 августа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шестью матчами продолжилась игровая программа группового этапа Кубка Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, что в каждой из когорт предстоит выявить одного-единственного участника финала четырех.
В группе «А» выделим противостояние новополоцкого «Химика» и «Гомеля». «Рыси» до этого момента не потеряли еще ни одного очка в трех матчах и уверенно возглавляют таблицу. Гомельчане также являются лидерами по количеству шайб – 15 кругляшей в трех встречах.
В группе «Б» отметим матч «Динамо-Молодечно» и «Могилева». Команды идут на первом и втором местах соответственно. Подопечные Константина Кольцова еще ни разу не проигрывали в нынешнем розыгрыше.
Все результаты игрового дня вы видите на экранах. Следующий раз дружины выйдут на ледовые площадки 22 августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Шестью матчами продолжилась игровая программа группового этапа Кубка Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, что в каждой из когорт...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)