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Что было представлено в программе оппозиции? Анализируют Григорий Азарёнок и БИСИ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Особенностью политического лета в Беларуси долгое время было отсутствие какой-либо программы у так называемой оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Григорий Азаренок:
Виталий Демиров, аналитик БИСИ:
Григорий Азаренок:
Свыше 60 % иностранных инвестиций в Беларусь поступают из России. Остальные инвесторы тоже обойдут нас стороной, ведь они идут сюда в расчете на рынок ЕАЭС.
Виталий Демиров:
Чтобы только возвести эту границу понадобится почти 100 миллионов рублей. Содержать ее – еще 70 миллионов рублей.
По нашему закону объекты инфраструктуры находятся в исключительной собственности государства. Продавать можно только по разрешению Президента. Но вроде бы никто не просит.
Григорий Азаренок:
Григорий Азаренок:
А что мешает в открытую пройти необходимые процедуры и вещать? Заработать на этом вряд ли получится, ведь никто смотреть не будет, не зная языка.
Безопасность не оценивается никакими деньгами. Тем не менее только от потери экспорта госвоенпрома мы потеряем около 350 миллионов долларов и 15 тысяч рабочих мест. А в геополитике это чревато страшными последствиями.
Григорий Азаренок:
Григорий Азаренок:
Подавляющее большинство белорусов родными считают оба языка. Это закреплено на референдуме.
Григорий Азаренок:
Религиозный раскол был одним из главных факторов кровавого распада Югославии. Украине так называемый томос не принес ничего хорошего. Православных священников терроризировали, храмы насильственно отбирали. В Беларуси много лет создается межконфессиональный мир.
Григорий Азаренок:
Для этого необходимо переделать всю военную инфраструктуру, потратить миллионы долларов. Украина пошла по этому пути, но кроме пустых обещаний ничего не получила. А как на это отреагируют Россия и Китай?
Григорий Азаренок:
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Новости Беларуси. Особенностью политического лета в Беларуси долгое время было отсутствие какой-либо программы у так называемой оппозиции, сообщили в программе...
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