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Умер выдающийся украинский учёный Борис Патон. Президент Беларуси выразил соболезнования
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не стало главы Национальной академии наук Украины Бориса Патона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученый-металлург, автор свыше 1 000 научных публикаций и более 400 изобретений скончался на 102-м году жизни.
С именем Бориса Патона связана первая сварка в космосе, создание новых металлических материалов и другие передовые исследования. Заслуги великого академика отмечены многими наградами, среди которых есть и белорусские ордена – Дружбы народов и Франциска Скорины.
Соболезнования по случаю кончины Бориса Патона выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Новости Беларуси. Не стало главы Национальной академии наук Украины Бориса Патона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученый-металлург, автор свыше 1 000...
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