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Что происходит на крупных предприятиях, работники которых выходили на акции солидарности
Источник материала: Tut.by
Предприятия продолжают акции солидарности, а некоторые намерены устроить забастовки, если не выполнят их требования. Главный ультиматум работников «Нафтана», «Беларуськалия», «Гродно Азота», «Гродножилстроя», к примеру, — отставка Александра Лукашенко. Однако работники многих заводов сейчас сталкиваются с давлением руководства и официальных профсоюзов — угрозы увольнений, лишения премий и даже «уголовкой» (юристы
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какая ситуация на предприятиях, которые заявляли о солидарности и готовности присоединиться к забастовкам.
Какие требования у работников заводов
Мы обобщили и собрали основные требования, с которыми выступают на предприятиях.
Что происходит на крупных промышленных предприятиях, работники подключились к акциям солидарности
Как развивалась ситуация на МТЗ. Работники МТЗ, которые 14 августа после попытки общения с премьер-министром Романом Головченко (из-за нежелания чиновника присутствия на встрече СМИ многие люди ушли со встречи)
Основных требований у рабочих МТЗ
Что сейчас. Некоторые работники МТЗ написали заявления на отпуска за свой счет, чтобы продолжить протестовать. Директор предприятия подписал заявления. Люди хотели продолжить работу по переводу забастовки в официальный статус, однако уже в среду утром их пропуска на предприятия были заблокированы. Собравшихся у проходной работников и неравнодушных людей
— Первый день забастовки был подъем. Но потом люди начали задумываться об увольнениях, — рассказывает один из работников предприятия. — Дальше началась информационная война, мол, если людям даются деньги, значит это западные деньги. Но рабочие ведь ходили бастовать и митинговать не за западные деньги, а чтобы отстоять свои права и требования, которые мы предъявили.
По словам работника, некоторых сотрудников уже начали увольнять.
— Нужно показать, что их поддерживают. Тогда многие к нам присоединятся. А пока никто не верит в помощь, — продолжил мужчина. Уточним, что МТЗ
Тем временем работники Тракторного завода также рассказывают, что председателя их стачкома 21 августа
«Когда мы приехали к проходной, там уже были сотрудники милиции»
Как развивалась ситуация на МЗКТ. Это предприятие, как и МТЗ, после выборов привлекло немало внимания. Здесь гендиректор
Что сейчас. На МЗКТ на днях собрали подписи под коллективным обращением с требованиями, среди которых — проведение новых выборов, остановка насилия со стороны силовиков, освобождение всех задержанных на мирных акциях.
В четверг утром стачечный комитет Минского завода колесных тягачей
— В среду (19 августа — прим.ред.) мы сделали в 16.30 собрание. На нем было 25 человек. Сегодня утром мы пытались провести опрос работников предприятия, кто готов бастовать, напечатали 5 тысяч бюллетеней, каждый подписали, волонтеры помогли подготовить урны. С 6 утра мы хотели раздать бюллетени на трех проходных, проводить тайное независимое голосование: работник показывает пропуск, мы ему даем бюллетень, подписанный нами как на избирательном участке, чтобы не было вопросов. Но когда мы приехали к проходной, там уже были сотрудники милиции, нас не подпускали к идущим на смену. Сказали, что, если еще раз попробуете кому-то выдать бланк, будем задержаны. Мы, честно говоря, испугались, — рассказывает работник предприятия.
Работники МЗКТ говорят, что их тоже пытаются запугать. И если на других предприятиях угрожают лишениями премий, выговорами, прогулами и увольнениями, то здесь ко всему прочему на людей, как они говорят, еще хотят повесить и огромные долги — об упущенной экономической выгоде.
С работниками руководство проводит жесткие беседы, некоторые длятся по часу.
— Позвонили из отдела маркетинга. Руководство пришло и сказало: «Ребята, все это были еще цветочки. Отдел маркетинга готовит документ об упущенной экономической выгоде предприятия. Из-за вас пошли звонки со всех стран об отказе от контрактов. Говорят, что у вас там стачкомы». Поэтому если будет отказ от контрактов, это повесят на нас.
«Они же присягу дали народ защищать, а бьют своих же»
Работники «Гродножилстроя» официально
Деятельность не прекращают только подразделения охраны, в том числе и пожарной, котельная и технические работники, которые обслуживают общежития и другие места общего пользования.
«Они же присягу дали народ защищать, а бьют своих же. Бьют за наши налоги, а нас еще и унижают», —
«Наша зарплата — это пули ОМОНа!»
Как развивалась ситуация на «Баларуськалии». 14 августа шахтеры «Беларуськалия»
«Другого выхода нет! Нас лишили голоса, выборов, а потом стали убивать наших детей! Наша зарплата — это пули ОМОНа!» — говорили сотрудники «Беларуськалия». 17 августа
19 августа шахтеры договорились, что каждый день в 9 утра будут собираться на центральной площади города и продолжать забастовку. Ее поддерживает лишь часть подписавшихся. Сегодня в течение дня сообщалось, что некоторые участники стачечного комитета не выходили на связь. Ближе к вечеру стачкомитет предприятия написал, что с этими работниками удалось связаться.
Власти
Работники предприятия по-прежнему собираются на площади. К примеру, в пятницу намерены выйти утром и ближе к вечеру.
«Похоже, будет массовый исход работников предприятий из официальных профсоюзов»
Как развивалась ситуация на БМЗ. Работники БМЗ, которые 17 августа останавливали работу все печей (но в тот же день к вечеру они снова заработали), планировали с 20-го числа устроить забастовку, если не будут выполнены их требования.
Что сейчас. Забастовку на БМЗ с 20 августа не начали. Сейчас работники решают, как будут действовать дальше.
Работники Белорусского металлургического завода
Он напомнил, что основные требования бастующих — отставка Лукашенко, честные выборы, прекращение насилия со стороны силовиков и расследование того, что произошло, наказание виновных. Рабочие готовы бастовать до тех пор, пока не будут выполнены их требования.
«Глобальное требование — отставка Лукашенко»
Как развивалась ситуация на Нафтане. На Нафтане 17 августа заявили, что намерены устроить забастовку и выйти из профсоюза, если не будут выполнены их требования. «Мы будем бастовать, если глобальное требование № 1, а это отставка Александра Григорьевича Лукашенко в связи с утратой доверия, мы будем вынуждены, если отставка не произойдет в десятидневный срок, реализовать свое право на забастовку», — заявляли работники на собрании, на котором
Что сейчас. На предприятии
Сейчас ОАО «Нафтан» работает в штатном режиме. Однако заводчане начнут забастовку, если в 10-дневный срок не будет выполнено их «глобальное требование № 1» — отставка Александра Лукашенко.
— Забастовка в таком случае начнется с 29 августа. Собрание рабочих, на котором мы озвучили свои требования, состоялось 17 августа. Еще два дня нужно, чтобы республиканские и местные власти получили наше обращение с требованиями. Получается, что отсчет 10-дневного срока начинается 19 августа, — поясняла Ольга Бритикова.
Это будет забастовка без остановки мощностей предприятия (почему без остановки — читайте
«Когда начались репрессии, люди присели»
Представители Минского моторного завода говорят, что у них сейчас те же вопросы и проблемы, что и у других предприятий. Угрозы коллективу.
— Когда начинали забастовку, на нее готовы были все подписаться. А когда начались репрессии, люди присели, — говорит один из работников.
Заместитель генерального директора Минского моторного завода Андрей Новик ранее
Работники МАЗа также сообщают про увольнения. На предприятии грозятся ставить прогулы за отсутствие на рабочем месте больше 20 минут. Хотя по трудовому законодательству отсутствие на рабочем месте до трех часов, если при этом работник был на территории предприятия, прогулом не считается.
Также есть некоторые сложности с распространением информации через каналы в Телеграм.
— Мы общаемся в телеграм-каналах, они открыты. Туда добавляется какой-нибудь Вася или Петя и начинает народ будоражить. Люди это не хотят читать. Нужно сделать каналы и чаты более закрытыми, чтобы не каждый мог попасть, — рассказал сотрудник предприятия.
Рабочие на ММЗ им. Вавилова сообщают о том что, идеологи давят на работников. «Грозятся, что не выплатят зарплату. Люди стали боятся выходить на забастовки. Из бастовавших осталось только человек 10. Им нужна поддержка», — говорит один из работников.
На Белшине рассказывают, что уже начали заставлять увольняться сотрудников по собственному желанию.
— Правоохранители вместе с начальством вынудили угрозами уволиться двух парней по собственному желанию, — говорит сотрудник предприятия. — Теперь с ними невозможно связаться, они не берут трубку. Четверым работникам заблокировали пропуска.
Рабочие «Гродно Азота» 19 августа
Работники каких предприятий присоединялись к акциям солидарности
На акции солидарности против насилия выходили также работники из многих отраслей со многих предприятий, все перечислить не представляется возможным. В их числе медики, строители, работники «Полимира», «Полоцк-Стекловолокно», «Атланта», «Гефеста», «Белэнергосетьпроект», Белмедпрепараты, Минского завода шестерен, работники
К акции солидарности также присоединились энергетики (
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Предприятия продолжают акции солидарности, а некоторые намерены устроить забастовки, если не выполнят их требования. К примеру, главный ультиматум работников...
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