Военные учения: Беларусь усилит оборону в Гродненском направлении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тактические учения пройдут в Гродненской области Беларуси, которая граничит с ЕС, заявил министр обороны страны Виктор Хренин. Сегодня ему предложили несколько сценариев, в ходе которых проверят боевую готовность армии, передает «МИР 24».

Во время учений отработают вопросы обороны. Привлекут воинские части механизированных соединений, силы спецопераций, ВВС, разведку. Будут мобилизованы и некоторые войсковые части. Эти учения – на контроле президента.

«Вооруженные силы боеготовы. Моральный дух высокий. И мы готовы к выполнению задач. Главная задача – это сохранение суверенитета страны. Мы эту задачу выполним. Мы все – белорусы, и это наша земля. Мы ее никому не отдадим», – заявил Хренин.