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Военные учения: Беларусь усилит оборону в Гродненском направлении

21.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тактические учения пройдут в Гродненской области Беларуси, которая граничит с ЕС, заявил министр обороны страны Виктор Хренин. Сегодня ему предложили несколько сценариев, в ходе которых проверят боевую готовность армии, передает «МИР 24».

Во время учений отработают вопросы обороны. Привлекут воинские части механизированных соединений, силы спецопераций, ВВС, разведку. Будут мобилизованы и некоторые войсковые части. Эти учения – на контроле президента.

«Вооруженные силы боеготовы. Моральный дух высокий. И мы готовы к выполнению задач. Главная задача – это сохранение суверенитета страны. Мы эту задачу выполним. Мы все – белорусы, и это наша земля. Мы ее никому не отдадим», – заявил Хренин.

Накануне президент Беларуси провел заседание Совета безопасности и дал конкретные поручения Минобороны. Особое внимание уделить передвижению войск НАТО на территории Польши и Литвы.



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Во время учений отработают вопросы обороны. Привлекут воинские части механизированных соединений, силы спецопераций, ВВС, разведку.
 
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