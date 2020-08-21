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Область повышенного атмосферного давления накрывает Беларусь

21.08.2020 07:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В пятницу, 21 августа, на востоке страны сохранится влияние фронтального раздела, а запад окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в некоторых районах прогремят грозы.

Ветер переменных направлений слабый (при грозах — порывистый). Температура воздуха в регионах:

  • Брест +27..+29°C (без осадков);
  • Витебск +19..+21°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
  • Гомель +20..+22°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Гродно +25..+27°C (без осадков);
  • Могилев +18..+20°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Минск +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%).

 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В пятницу, 21 августа, на востоке страны сохранится влияние фронтального раздела, а запад окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления.
 
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