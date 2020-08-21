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Область повышенного атмосферного давления накрывает Беларусь
Источник материала: Навiны
В пятницу, 21 августа, на востоке страны сохранится влияние фронтального раздела, а запад окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в некоторых районах прогремят грозы.
Ветер переменных направлений слабый (при грозах — порывистый). Температура воздуха в регионах:
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В пятницу, 21 августа, на востоке страны сохранится влияние фронтального раздела, а запад окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления.
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