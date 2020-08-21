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Хакеры слили данные более 230 миллионов пользователей Instagram, YouTube и TikTok

21.08.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Специалисты компании Comparitech обнаружили в сети незащищенную базу данных: в открытом доступе оказалась информация о 235 миллионах пользователей Instagram, YouTube и TikTok.



Об этом сообщает блог компании.

В архиве содержится более 192 млн записей с Instagram, 42 млн из TikTok и почти 4 млн с YouTube. В базе были доступны логины, полные имена пользователей, контактная информация. Кроме того, база данных содержала статистику страниц: количество подписчиков, их средний возраст, пол, местонахождение, количество лайков.

Примерно в каждом пятом записи был указан номер телефона или адрес электронной почты.

По мнению руководителя отдела киберзащиты Comparitech Боба Дьяченко, эта база связана с закрытой сейчас компанией Deep Social. Facebook и Instagram запретили ей работать на своих платформах в 2018 году из-за того, что сотрудники компании извлекли данные из профилей пользователей.

В ответ на запрос в Deep Social предложили обратиться в компанию Social Data, которая занимается продажей информации о популярных блогеров маркетинговым фирмам. В Social Data отрицают связь с Deep Social.

Представитель Social Data также подчеркнул, что не считает формирование базы противоправным действием, поскольку "все эти данные доступны любому человеку с доступом в интернет".
 
 
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Специалисты компании Comparitech обнаружили в сети незащищенную базу данных: в открытом доступе оказалась информация о 235 миллионах пользователей Instagram, YouTube и TikTok.
 
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