Хакеры слили данные более 230 миллионов пользователей Instagram, YouTube и TikTok

блог компании. Об этом сообщаеткомпании.





В архиве содержится более 192 млн записей с Instagram, 42 млн из TikTok и почти 4 млн с YouTube. В базе были доступны логины, полные имена пользователей, контактная информация. Кроме того, база данных содержала статистику страниц: количество подписчиков, их средний возраст, пол, местонахождение, количество лайков.





Примерно в каждом пятом записи был указан номер телефона или адрес электронной почты.





По мнению руководителя отдела киберзащиты Comparitech Боба Дьяченко, эта база связана с закрытой сейчас компанией Deep Social. Facebook и Instagram запретили ей работать на своих платформах в 2018 году из-за того, что сотрудники компании извлекли данные из профилей пользователей.





В ответ на запрос в Deep Social предложили обратиться в компанию Social Data, которая занимается продажей информации о популярных блогеров маркетинговым фирмам. В Social Data отрицают связь с Deep Social.





Представитель Social Data также подчеркнул, что не считает формирование базы противоправным действием, поскольку "все эти данные доступны любому человеку с доступом в интернет".