Пень со спутниковой связью и жук с камерой. Самые необычные шпионские устройства (видео)

Источник материала: Onliner Наверняка кто-то идет в шпионы ради гаджетов наподобие тех, которыми пользуется Джеймс Бонд. Чем более устройство странное, тем лучше. Или чем меньше оно внешне отражает характеристики того, что именно выполняет, тем круче. Поэтому и появлялись в кино часы с лазером, способным перерезать сталь, чернильные ручки для стрельбы и зонтики с отравленными лезвиями. И, как выяснилось, это не фантазии — на вооружении у тайных и не очень агентов есть много интересного.

1. Жуки и мухи с подвешенными камерами

Может, они и сошли со страниц романов Яна Флеминга, однако такие были и в реальности, причем уже очень давно. Как минимум в семидесятых годах прошлого века велась разработка стрекозы со встроенным микрофоном. Насекомое внешне походило на настоящее, могло преодолевать расстояние примерно в 200 метров за минуту.





Это отличный способ для подслушивания, однако инженеры ЦРУ так и не смогли контролировать искусственное насекомое даже при самом слабом ветре в 8 км/ч (от такого шелестят листья).





По этой причине Insectothopter («насекомолет») так и не поступил на вооружение. Некоторые иронизируют: «Только в ЦРУ могли разработать баг со встроенным багом».



Фото: TechEBlog

Идею использовать насекомых как носителей электроники для наблюдения не забыли. То и дело появляются новости об исследованиях в этом направлении: камеры крепят к жукам, создаются миниатюрные роботы со встроенным «набором шпиона». Не исключено, что их даже используют в каких-нибудь спецоперациях, но мы об этом не знаем.

Почему бы не использовать обычные дроны — с пропеллерами? Природа продумала все варианты, создав наиболее эффективные «механизмы». Поэтому инженеры черпают у нее вдохновение.

2. Губная помада и пистолет

Женщины могут быть очень опасными, а с этой штуковиной — так и подавно. Считается, что смертоносный тюбик губной помады, вероятно, разработали во время холодной войны инженеры на службе советского КГБ. В нем применялись патроны калибра .177 — такой не нанесет серьезного вреда, если отстреливаться во время погони, однако при определенных обстоятельствах и ложка — вполне себе оружие.



Фото: Joy of Museums

На «вооружение» губная помада была принята в 1965 году, но использовалась ли она на практике, неизвестно (исключение — игра Metal Gear Solid 3: Snake Eater). Тем не менее образец «поцелуя смерти» (Kiss of Death) можно найти в Международном музее шпионажа в Вашингтоне. Утверждается, что он был изъят в Восточном Берлине на одном из пропускных пунктов под контролем американцев.

На самом деле оружие встраивали во все подряд: есть стреляющие фонарики, зонтики, перчатки и даже протезы, пачки сигарет, ручки и что угодно еще. С технической точки зрения сделать однозарядное оружие можно, вероятно, из чего угодно.

3. Монета с секретом

Это, вероятно, самая банальная шпионская штука из тех, что есть в этом списке. Она представляет собой имитацию монетки, в которой две половинки фиксируются за счет плотного прилегания краев — эдакий увеличенный вариант упаковки для бальзама «Золотая звезда», печально известного невозможностью его открыть.



Фото: mascontext.com

Но для шпионов придумали выход: в одной из половин «монетки» имелось отверстие для тонкого предмета (например, иголки), которым можно было упростить процесс открытия. Внутрь прятали микропленку, клочки бумаги с кодами и все, что туда помещалось, но должно было быть скрыто от посторонних глаз.

Считается, что такие монеты использовали с пятидесятых по девяностые годы прошлого века. Сейчас их можно найти в свободной продаже — как имитации, так и оригиналы. В них, кстати, помещается карта памяти.

4. Часы-камера

Вы думаете, умные часы с камерой придумали недавно? Очень много лет назад существовал шпионский их вариант. Хотя, если быть точным, это все-таки была наручная камера, напоминавшая часы.

В 1949 году их выпустила компания Steinbeck из Западной Германии. Устройство получило название Kamerawerk A-B-C. Шпионский девайс был по возможности замаскирован, однако, вероятно, даже не сведущий в делах тайных понял бы, что это не часы.



Фото: ablogtowatch.com



Фото: ablogtowatch.com

Пленка на шесть кадров хранилась в специальных съемных поворотных дисках на задней части часов. Видоискателя не было, поэтому требовалось некоторое умение обращаться с фотокамерой. В ней предусмотрены несколько фильтров, возможность приближения и, предположительно, заменяемый объектив. В конструкцию якобы планировали внести дополнение — вспышку, однако до этого не дошло.

Kamerawerk A-B-C все еще продаются на аукционах по цене от пары сотен до пары тысяч долларов в зависимости от состояния.





Некоторое время назад крупные производители электроники начали выпуск умных часов со встроенной камерой, но отказались от такого решения по ряду причин. Это неудобно, качество сильно хромает, цена высока, а использование и реализация подобных устройств в ряде стран под запретом: шпионское оборудование же! Хотя подобные девайсы можно найти в исполнении менее известных компаний.

5. Радиопередатчик, который кажется чем-то другим

В 1970-х годах в тайных лабораториях ЦРУ придумали устройство, способное оттолкнуть своим внешним видом: почти наверняка никто не станет трогать собачьи фекалии. К слову, официальное название данной системы — T-1151 Radio Transmitter, но военные прозвали ее Doo Radio Transmitter.





По разным данным, их применяли в нескольких сценариях. Например, подбрасывали в местность, куда необходимо направить огонь. Также говорят, что «собачьи сюрпризы» использовали оперативники — чтобы указать на свое месторасположение (наверное, для спасательной команды) либо отметить точку сбора. Ну и третий вариант: внутри корпуса, помимо радиопередатчика, находился еще датчик вибрации. Штуковина начинала источать сигнал, почуяв передвижения на расстоянии до 300 метров, предупреждая о приближении врага.



Фото: Air Force Museum

Наиболее достоверные источники пишут, что T-1151 применялся во Вьетнаме именно для указания будущих целей. Устройство брезговали трогать, поэтому оно могло лежать в нужном месте неделями — время его жизни ограничивалось лишь никель-кадмиевой батарейкой внутри.

И прошлые, и тем более нынешние технологии позволяют спрятать электронику практически в любом предмете: имитации камня, ветки и так далее. И тому есть еще несколько примеров.

6. Берегите глаза

Хорошо, что «это» так и осталось прототипом из 1960-х. И мы не станем публиковать фотографии следующего устройства, разработанного в ЦРУ для шпионов (здесь есть фото и видео , впечатлительным смотреть не рекомендуется). В качестве экспоната искусственная мошонка выставлена в том же Международном музее шпионажа в Вашингтоне. Латексный «футляр» для радиопередатчика регулярно всплывает в прессе в качестве образца фантазии спецслужб прошлого (наверняка лет через 40—50 с выпученными глазами будут смотреть и на некоторые сегодняшние наработки).



Фото: spymuseum.org

Scrotum Concealment Device разрабатывался для пилотов, которые оказались в тылу врага. Предполагалось, что часть тела, куда крепится данный радиопередатчик, досматривать при обыске с пристрастием не станут. И вот под руководством шефа ЦРУ по маскировке Джонны Мендес (по другим данным, ее супруга Тони Мендеса) был создан единственный прототип, который показали директору разведывательного управления.

Ричард Хелмс, на тот момент глава ЦРУ, оказался не в восторге от «девайса»: утверждают, что он раскраснелся от стыда и прикрыл проект. Спустя какое-то время Scrotum Concealment Device отправили в музей.

7. Высокотехнологичный пень со спутниковой связью

Говорят, он появился под Москвой где-то в начале 1970-х. Не исключено, что туда его доставили медведи. По другим данным, аппаратуру там «посадили» представители американской разведки. Выглядел пень как настоящий, внутри находились радиостанция и солнечные батареи, которые получали свет за счет прозрачной крышки (снаружи он казался «честным» пнем).

Находясь на окраине столицы СССР, пень якобы перехватывал сигналы радаров и системы управления ракетами, отправляя затем данные на спутник, а оттуда — в США.



Фото: International Spy Museum, Flickr

По другим данным, пень разместили не «в лесу под Москвой», а где-то неподалеку от ракетной базы в другом регионе. Далее все происходило по описанному выше сценарию. Как долго работала система сбора информации, не уточняется, однако в какой-то момент ее обнаружили сотрудники КГБ. Что стало с оригиналом, также неизвестно, поэтому в американском музее шпионажа выставлена копия устройства.

Вскользь упомянем и «дом-микрофон». В середине 1980-х в Москве строили новое здание американского посольства, однако выяснилось, что оно нафаршировано следящими системами: внутри конструкций оказались антенны, передатчики и подобная техника. То есть ее не внедряли туда «после», а заливали на этапе строительства и в поставляемые материалы. Вот так бывает.



Фото: mascontext.com

8. Особо опасный чемодан

Завершим подборку портфелем типа «дипломат» (хотя и необязательно, есть вариации). Настоящие шпионы таким воспользовались бы вряд ли, но кто знает. Предполагается, что портфель понадобится особенно серьезным товарищам, которые перевозят с собой что-то ценное или важное — то, что нельзя потерять.

В отличие от остальных предметов в подборке, этот все еще выпускается, но лишь под заказ. Среди его «фич» — противоугонная система, способная вызывать боль. Дело в том, что в портфеле имеется набор аккумуляторов, которые выдают разряд в 30 киловольт в случае, если неудачливый вор выхватит ношу у ее хозяина. Устройство можно активировать удаленно, но не далее чем за 50 метров от убегающего.

К тому же портфель издает пронзительные звуки интенсивностью более 85 децибел — в случае, если хозяин отошел слишком далеко или активировал систему безопасности (при втором варианте чемодан лучше не трогать).





Первые модели были мощнее — генерировали под 100 киловольт. Но, видимо, это оказалось слишком много, и производитель ввел ограничения.

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