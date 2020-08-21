Mitsubishi Outlander обзавелся версией Black Edition. Она появится и в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Компания Mitsubishi поделилась подробностями о новой спецверсии кроссовера Outlander под названием Black Edition, созданной специальной для рынка ТС. Она будет выпущена ограниченной серией и поступит в продажу в сентябре.





Создана версия Black Edition на основе комплектаций Invite и Intense+ с двухлитровым мотором (146 л.с.), вариатором и полным приводом. Основные отличия Black Edition — окрашенные в черный цвет решетка радиатора, накладки на бамперах, корпуса зеркал, дверные молдинги и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски.





Из особенностей салона спецверсии Outlander — комбинированная отделка сидений (центральная часть обита тканью с водоотталкивающими свойствами), отделка потолка черного цвета, декоративная красная прострочка на креслах, козырьке панели приборов, рулевом колесе и на переднем подлокотнике, а также вставки на передней панели и дверных картах «под карбон».





Outlander Black Edition будет доступен в двух основных цветах кузова — белом перламутровом и черном. В Беларуси старт продаж запланирован на сентябрь, но цены пока не озвучены. В России, где доплата за «черный пакет» составляет 65 тысяч рублей (880 долларов), цены на спецверсию кроссовера начинаются от 2 067 000 рублей (28 тысяч долларов по текущему курсу).