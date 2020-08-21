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В Анталии застрелили одного из самых влиятельных воров в законе Гули

21.08.2020 08:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ночь на четверг, 20 августа, в Анталии был убит один из самых влиятельных авторитетов преступного мира постсоветского пространства 47-летний вор в законе Надир Салифов, более известен как Гули.

В ночь на четверг в Турции был убит едва ли не самый авторитетный на постсоветском пространстве вор в законе Надир Салифов (Лоту Гули).

Как пишет «КоммерсантЪ», его расстрелял в гостиничном номере пятизвездочного Alva donna exclusive hotel spa собственный охранник 25-летний Хаган Зейналов (Хан Ахмедлинский).

После убийства Хан смог выбежать из отеля и на время скрыться. Однако вскоре он был задержан местными полицейскими.

Тяжело раненого Гули доставили в больницу, но помочь авторитету врачи не смогли: одна из пуль попала в затылок, причинив несовместимые с жизнью повреждения.

Приближенные к Салифову утверждают, что их босс стал жертвой вендетты — ровно четыре года назад в Стамбуле убили «овощного короля» Ровшана Джаниева (Ленкоранского). За этим убийством, как сообщается, стоял как раз Гули.

 
 
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В ночь на четверг, 20 августа, в Анталии был убит один из самых влиятельных авторитетов преступного мира постсоветского пространства 47-летний вор в законе Надир...
 
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