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Судья Верховного Суда Беларуси в отставке Руслан Юмагужин вышел из состава КДК БФФ
Источник материала: Партизан
Судья Верховного Суда Беларуси в отставке Руслан Юмагужин заявил о выходе из состава комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам БФФ.
Заявление о выходе юрист подписал 20 августа.
Юмагужин совместно с коллегой Сергей Венчиковым 15 августа в специальном обращении потребовали остановить насилие и провести новые, честные выборы президента Беларуси. Позже Венчиков вышел из состава КДК.
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Судья Верховного Суда Беларуси в отставке Руслан Юмагужин заявил о выходе из состава комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам БФФ.
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