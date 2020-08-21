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Судья Верховного Суда Беларуси в отставке Руслан Юмагужин вышел из состава КДК БФФ

21.08.2020 09:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Судья Верховного Суда Беларуси в отставке Руслан Юмагужин заявил о выходе из состава комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам БФФ.


Заявление о выходе юрист подписал 20 августа.

Юмагужин совместно с коллегой Сергей Венчиковым 15 августа в специальном обращении потребовали остановить насилие и провести новые, честные выборы президента Беларуси. Позже Венчиков вышел из состава КДК.
 
 
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Судья Верховного Суда Беларуси в отставке Руслан Юмагужин заявил о выходе из состава комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам БФФ.
 
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